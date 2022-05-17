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Жилин о разговорах о ядерной войне: чтобы отвлечь от процессов, идущих в закрытом формате
Жилин о разговорах о ядерной войне: чтобы отвлечь от процессов, идущих в закрытом формате
Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин прокомментировал заявление российского сенатора Алексея Пушкова о ядерной угрозе Запада. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T11:50+0300
2022-05-17T11:50+0300
2022-05-17T11:50+0300
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Военный эксперт о вероятности ядерной катастрофы
Военный эксперт о вероятности ядерной катастрофы
Ранее член Совета федерации РФ Алексей Пушков заявил, что неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы.В эфире радио Sputnik Жилин отметил, что тема ядерной катастрофы муссируется не впервые.Он подчеркнул, что ядерное оружие — это фактор сдерживания, а не способ ведения боевых действий."Мир не может быть многополярным, могут быть только два полюса. Условно говоря, США с одной стороны, Китай — с другой. У Китая союзник, например, Россия, у США — Европа. Но это не многополярность", — заключил Жилин.
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Жилин о разговорах о ядерной войне: чтобы отвлечь от процессов, идущих в закрытом формате
Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин прокомментировал заявление российского сенатора Алексея Пушкова о ядерной угрозе Запада.
Ранее член Совета федерации РФ Алексей Пушков заявил, что неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы.
В эфире радио Sputnik
Жилин отметил, что тема ядерной катастрофы муссируется не впервые.
"Об этом говорили еще во времена Горбачева. Как правило, когда речь идет о ядерной катастрофе, это происходит для того, чтобы отвлечь внимание от неких процессов, которые идут в закрытом формате. Это процессы, связанные с переформатированием международного мирового порядка и валютного мира. Вскоре мы о них узнаем", — сказал обозреватель.
Он подчеркнул, что ядерное оружие — это фактор сдерживания, а не способ ведения боевых действий.
"Мир не может быть многополярным, могут быть только два полюса. Условно говоря, США с одной стороны, Китай — с другой. У Китая союзник, например, Россия, у США — Европа. Но это не многополярность", — заключил Жилин.