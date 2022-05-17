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Жилин о разговорах о ядерной войне: чтобы отвлечь от процессов, идущих в закрытом формате

Жилин о разговорах о ядерной войне: чтобы отвлечь от процессов, идущих в закрытом формате

Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин прокомментировал заявление российского сенатора Алексея Пушкова о ядерной угрозе Запада. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T11:50+0300

2022-05-17T11:50+0300

2022-05-17T11:50+0300

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Военный эксперт о вероятности ядерной катастрофы Военный эксперт о вероятности ядерной катастрофы

Ранее член Совета федерации РФ Алексей Пушков заявил, что неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы.В эфире радио Sputnik Жилин отметил, что тема ядерной катастрофы муссируется не впервые.Он подчеркнул, что ядерное оружие — это фактор сдерживания, а не способ ведения боевых действий."Мир не может быть многополярным, могут быть только два полюса. Условно говоря, США с одной стороны, Китай — с другой. У Китая союзник, например, Россия, у США — Европа. Но это не многополярность", — заключил Жилин.

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