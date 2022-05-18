https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/koshkin-o-rasshirenii-nato-evropa-nuzhna-dlya-togo-chtoby-bolshe-platit-v-karman-ssha-1039154535.html

Кошкин о расширении НАТО: Европа нужна для того, чтобы больше платить в карман США

Кошкин о расширении НАТО: Европа нужна для того, чтобы больше платить в карман США

Как воспринимать расширение военного альянса, что можно этому противопоставить, своим мнением в эфире радио Sputnik Абхазия поделился, военный эксперт... 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T15:02+0300

2022-05-18T15:02+0300

2022-05-18T15:03+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

санкции

нато

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Кошкин о расширении НАТО: Европа нужна для того, чтоб больше платит в карман США Кошкин о расширении НАТО: Европа нужна для того, чтоб больше платит в карман США

США использует Европу для того, чтобы уничтожить Россию, расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции готовилось заранее, как и четыре пакета санкций, отметил Кошкин в интервью радио. "Украинские войска должны были наступать на наши территории. Был такой замысел. Он готовился, и основательно. Но наше руководство принимает мудрейшее решение и опережает на неделю. Мы начинаем спецоперацию 24 февраля, хотя в начале марта они собирались наступать на Донбасс и вырезать там все население, естественно, мы бы вступились и вот широкомасштабные столкновения. Под это было подготовлено четыре пакета экономических санкций, их тяжело готовить, но они были введены сразу же 24 февраля. Откуда они так быстро смогли их подготовить? Готовилось заранее и расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, то есть, когда бы уже шли боевые действия на нашей границе по тому проекту, который готовился, то вступление этих двух государств нас добивали бы морально и физически. Но мы поступили мудрее, оказалось, что четыре пакета бумерангом ударили по экономике Европы, и не Россия упала на колени, а упала на колени Европа. Они быстро готовят еще пакеты из двух, но до сих пор не могут согласовать, вот что значит готовить пакет санкций", – отметил Кошкин.Военный эксперт рассказал, зачем Америке на самом деле нужна Европа."Европа нужна для того, чтобы затянуть узду, заставить сесть на более дорогие энергоносители США, и заставить всю Европу больше платить в карман Америки, чем это было. Сейчас денежки уже потекли, благодаря тому кризису, который они подготовили, раскрутили вокруг Украины. Но Украина им никак не нужна", – сказал эксперт.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, санкции, нато, аудио