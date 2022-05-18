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Площадь у посольства США в Москве могут назвать в честь защитников Донбасса
Площадь у посольства США в Москве могут назвать в честь защитников Донбасса
Дипмисиия США располагается в историческом районе Москвы на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T22:57+0300
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Специальная комиссия Мосгорнаследия оперативно рассмотрит депутатский запрос о названии площади у посольства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Площадь расположена на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в Пресненском районе в исторической части Москвы.По словам руководителя департамента культурного наследия Мосгорнаследия Алексея Емельянова, переименование площади позволит американскому посольству "получить новый адресный ориентир".
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Площадь у посольства США в Москве могут назвать в честь защитников Донбасса
22:57 18.05.2022 (обновлено: 22:58 18.05.2022)
Дипмисиия США располагается в историческом районе Москвы на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.
СУХУМ, 18 мая - Sputnik.
Специальная комиссия Мосгорнаследия оперативно рассмотрит депутатский запрос о названии площади у посольства США, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать место у посольства США "площадью Защитников Донбасса", и депутаты Госдумы от одномандатных округов Москвы поддержали эту идею.
Площадь расположена на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в Пресненском районе в исторической части Москвы.
По словам руководителя департамента культурного наследия Мосгорнаследия Алексея Емельянова, переименование площади позволит американскому посольству "получить новый адресный ориентир".