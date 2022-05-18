https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/ploschad-u-posolstva-ssha-v-moskve-mogut-nazvat-v-chest-zaschitnikov-donbassa-1039161398.html

Площадь у посольства США в Москве могут назвать в честь защитников Донбасса

Площадь у посольства США в Москве могут назвать в честь защитников Донбасса

Дипмисиия США располагается в историческом районе Москвы на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Специальная комиссия Мосгорнаследия оперативно рассмотрит депутатский запрос о названии площади у посольства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Площадь расположена на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в Пресненском районе в исторической части Москвы.По словам руководителя департамента культурного наследия Мосгорнаследия Алексея Емельянова, переименование площади позволит американскому посольству "получить новый адресный ориентир".

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