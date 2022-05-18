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Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 мая
Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 мая
В связи с началом военной спецоперации на Украине 24 февраля Росавиация признала небезопасной территорию ряда аэропортов, полеты в них были ограничены. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T09:25+0300
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщает Росавиация.Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор несколько раз продлевались.
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в мире, новости, авиасообщения, сочи, аэропорты
Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 мая
В связи с началом военной спецоперации на Украине 24 февраля Росавиация признала небезопасной территорию ряда аэропортов, полеты в них были ограничены.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik.
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщает
Росавиация.
Ограничения касаются воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор несколько раз продлевались.