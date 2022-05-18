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Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 мая

Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 мая

В связи с началом военной спецоперации на Украине 24 февраля Росавиация признала небезопасной территорию ряда аэропортов, полеты в них были ограничены. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T09:25+0300

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщает Росавиация.Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор несколько раз продлевались.

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в мире, новости, авиасообщения, сочи, аэропорты