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Сбербанку Абхазии предъявили частный иск на 25 миллионов долларов

Сбербанку Абхазии предъявили частный иск на 25 миллионов долларов

Накануне в СМИ распространилась информация о судебном разбирательстве между Сбербанком Абхазии и физлицом, представляющим интересы клиента банка. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T14:35+0300

2022-05-18T14:35+0300

2022-05-18T14:51+0300

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. В Сухумском горсуде рассматривают иск гражданки Абхазии Хамиды Джопуа к Сбербанку, который списал со счета ее двухлетней дочери Шаиды Салакая 25 миллионов долларов США. По утверждению истца, такая сумма была зачислена американским банком в качестве страховой выплаты за жизнь ее мужа – сотрудника международной организации, умершего от последствий перенесенного COVID-19. А абхазский Сбербанк вернул деньги отправителю, не спросив разрешения владельца счета, что, по ее мнению, незаконно. Сбербанк Абхазии прокомментировал ситуацию. В пресс-релизе, опубликованном на сайте банка? говорится, что отправитель UNDP ООН по ошибке зачислил клиенту Сбербанка Абхазии Шаиде Салакая сумму в 25 миллионов долларов вместо положенных 25 тысяч долларов, информацию о банковской ошибке подтвердил транзитный банк ВТБ. По запросу банка-отправителя и в соответствии с клиентским договором Сбербанк вернул ошибочно зачисленную сумму в полном объеме. Позже на счет Салакая поступил корректный платеж, и деньги получила Джопуа. Таким образом, Сбербанк заявляет, что действовал в рамках закона и не нарушал права своего клиента.

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