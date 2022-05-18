https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/turbaza-o-reshenii-kadrovykh-voprosov-dlya-tursfery-abkhazii--1039141107.html

Турбаза: о решении кадровых вопросов для турсферы Абхазии

Турбаза: о решении кадровых вопросов для турсферы Абхазии

О кадрах в туристической сфере Абхазии в очередном выпуске программы "Турбаза" на радио Sputnik. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T10:43+0300

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Турбаза: о решении кадровых вопросов для турсферы Абхазии Турбаза: о решении кадровых вопросов для турсферы Абхазии

С какими трудностями сталкиваются отельеры, как можно решить проблему с рабочей силой в туристической сфере? Об этом в эфире радио Sputnik в программе "Турбаза" шла речь с директором комплекса "Тамыш Village" Константином Новиковым, экспертом в области туризма и гостеприимства Адамуром Мукба и с директором Сухумского государственного индустриального колледжа Светланой Габлия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио