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Турбаза: о решении кадровых вопросов для турсферы Абхазии
Турбаза: о решении кадровых вопросов для турсферы Абхазии
О кадрах в туристической сфере Абхазии в очередном выпуске программы "Турбаза" на радио Sputnik. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T10:43+0300
2022-05-18T10:43+0300
2022-05-18T11:08+0300
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Турбаза: о решении кадровых вопросов для турсферы Абхазии
Турбаза: о решении кадровых вопросов для турсферы Абхазии
С какими трудностями сталкиваются отельеры, как можно решить проблему с рабочей силой в туристической сфере? Об этом в эфире радио Sputnik в программе "Турбаза" шла речь с директором комплекса "Тамыш Village" Константином Новиковым, экспертом в области туризма и гостеприимства Адамуром Мукба и с директором Сухумского государственного индустриального колледжа Светланой Габлия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио
Турбаза: о решении кадровых вопросов для турсферы Абхазии
10:43 18.05.2022 (обновлено: 11:08 18.05.2022)
О кадрах в туристической сфере Абхазии в очередном выпуске программы "Турбаза" на радио Sputnik.
С какими трудностями сталкиваются отельеры, как можно решить проблему с рабочей силой в туристической сфере? Об этом в эфире радио Sputnik в программе "Турбаза" шла речь с директором комплекса "Тамыш Village" Константином Новиковым, экспертом в области туризма и гостеприимства Адамуром Мукба и с директором Сухумского государственного индустриального колледжа Светланой Габлия.
Подробности слушайте в аудиофайле.