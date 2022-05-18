https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/zaregistrirovany-dve-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-sukhumskogo-sobraniya-1039152407.html
Зарегистрированы две группы по выдвижению кандидата в депутаты сухумского Собрания
Зарегистрированы две группы по выдвижению кандидата в депутаты сухумского Собрания
Повторные выборы депутата Сухумского городского Собрания по округу №14 пройдут 12 июня. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T11:55+0300
2022-05-18T11:55+0300
2022-05-18T12:05+0300
в абхазии
сухум
депутаты
выборы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038317054_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_16c77df17011908e0b47f49bffbd31e9.jpg
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. На сегодня зарегистрированы две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты сухумского городского Собрания, сообщается на сайте столичной мэрии. Повторные выборы депутата сухумского городского Собрания по округу №14 пройдут 12 июня. Перевыборы назначены в связи с избранием Нарсоуа Салакая депутатом Парламента Абхазии.Регистрация инициативных групп завершится 22 мая, а в период с 23 мая по 1 июня будут зарегистрированы кандидаты в депутаты.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038317054_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d04df2f65b5ebcc4c12ad28034911200.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, депутаты, выборы, новости
Зарегистрированы две группы по выдвижению кандидата в депутаты сухумского Собрания
11:55 18.05.2022 (обновлено: 12:05 18.05.2022)
Повторные выборы депутата Сухумского городского Собрания по округу №14 пройдут 12 июня.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik.
На сегодня зарегистрированы две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты сухумского городского Собрания, сообщается
на сайте столичной мэрии.
По данным председателя сухумского избиркома Адгура Лагвилава, зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты СГС индивидуального предпринимателя Аслана Джопуа и главного инженера МУП "Троллейбусное управление" Энвера Чамагуа.
Повторные выборы депутата сухумского городского Собрания по округу №14 пройдут 12 июня. Перевыборы назначены в связи с избранием Нарсоуа Салакая депутатом Парламента Абхазии.
Регистрация инициативных групп завершится 22 мая, а в период с 23 мая по 1 июня будут зарегистрированы кандидаты в депутаты.