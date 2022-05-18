https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/zaregistrirovany-dve-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-sukhumskogo-sobraniya-1039152407.html

Зарегистрированы две группы по выдвижению кандидата в депутаты сухумского Собрания

Зарегистрированы две группы по выдвижению кандидата в депутаты сухумского Собрания

Повторные выборы депутата Сухумского городского Собрания по округу №14 пройдут 12 июня. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T11:55+0300

2022-05-18T11:55+0300

2022-05-18T12:05+0300

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. На сегодня зарегистрированы две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты сухумского городского Собрания, сообщается на сайте столичной мэрии. Повторные выборы депутата сухумского городского Собрания по округу №14 пройдут 12 июня. Перевыборы назначены в связи с избранием Нарсоуа Салакая депутатом Парламента Абхазии.Регистрация инициативных групп завершится 22 мая, а в период с 23 мая по 1 июня будут зарегистрированы кандидаты в депутаты.

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сухум, депутаты, выборы, новости