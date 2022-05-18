https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/zhiteli-abgarkhuka-nachali-podklyuchatsya-k-tsentralizovannomu-vodoprovodu-1039155871.html
Жителей Абгархука стали подключать к централизованной подаче воды
Жителей Абгархука стали подключать к централизованной подаче воды
Работы по строительству резервуара для воды и водопровода были завершены в селе Абгархук в конце 2021 года. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T15:25+0300
2022-05-18T15:25+0300
2022-05-18T15:51+0300
в абхазии
вода
водопровод
гудаутский район
новости
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Жители села Абгархук начали подключаться к новому централизованному водопроводу, рассказал Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.Тванба уточнил, что вода в Абгархук и Куланырхуа поступает из Дурипша. В этих селах, а также в Звандрипше были построены резервуары емкостью 500 кубов, и прокладка водопроводной магистрали там тоже на завершающем этапе.Проект финансируется за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Он предусматривает подключение к новой водопроводной магистрали жителей сел Дурипш, Куланырхуа, Абгархук, Звандрипш и части Гудауты.Как ранее сообщал Тванба, на прокладку разводящих водопроводных сетей в части Гудауты предусмотрено 59 миллионов рублей, в Звандрипше 39 миллионов рублей, в Мгудзырхуа 29 миллионов рублей и Абгархуке около 30 миллионов рублей.
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вода, водопровод, гудаутский район, новости
Жителей Абгархука стали подключать к централизованной подаче воды
15:25 18.05.2022 (обновлено: 15:51 18.05.2022)
Работы по строительству резервуара для воды и водопровода были завершены в селе Абгархук в конце 2021 года.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Жители села Абгархук начали подключаться к новому централизованному водопроводу, рассказал Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.
"Работы в Абгархуке на завершающей стадии, и люди уже поэтапно подключаются к магистрали. Оставшуюся небольшую часть работ планируем завершить в первой половине июня. Изначально планировали, что протяженность водопровода будет восемь километров, но в связи с просьбами местных жителей, которым далеко тянуть к себе воду, нам пришлось выйти за эти цифры ", –отметил он.
Тванба уточнил, что вода в Абгархук и Куланырхуа поступает из Дурипша. В этих селах, а также в Звандрипше были построены резервуары емкостью 500 кубов, и прокладка водопроводной магистрали там тоже на завершающем этапе.
Проект финансируется за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Он предусматривает подключение к новой водопроводной магистрали жителей сел Дурипш, Куланырхуа, Абгархук, Звандрипш и части Гудауты.
Как ранее сообщал Тванба, на прокладку разводящих водопроводных сетей в части Гудауты предусмотрено 59 миллионов рублей, в Звандрипше 39 миллионов рублей, в Мгудзырхуа 29 миллионов рублей и Абгархуке около 30 миллионов рублей.