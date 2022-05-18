https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/zhiteli-abgarkhuka-nachali-podklyuchatsya-k-tsentralizovannomu-vodoprovodu-1039155871.html

Жителей Абгархука стали подключать к централизованной подаче воды

Жителей Абгархука стали подключать к централизованной подаче воды

Работы по строительству резервуара для воды и водопровода были завершены в селе Абгархук в конце 2021 года. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T15:25+0300

2022-05-18T15:25+0300

2022-05-18T15:51+0300

в абхазии

вода

водопровод

гудаутский район

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102641/12/1026411259_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_112308c9a52af164f96c1dfe0a5faaac.jpg

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Жители села Абгархук начали подключаться к новому централизованному водопроводу, рассказал Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.Тванба уточнил, что вода в Абгархук и Куланырхуа поступает из Дурипша. В этих селах, а также в Звандрипше были построены резервуары емкостью 500 кубов, и прокладка водопроводной магистрали там тоже на завершающем этапе.Проект финансируется за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Он предусматривает подключение к новой водопроводной магистрали жителей сел Дурипш, Куланырхуа, Абгархук, Звандрипш и части Гудауты.Как ранее сообщал Тванба, на прокладку разводящих водопроводных сетей в части Гудауты предусмотрено 59 миллионов рублей, в Звандрипше 39 миллионов рублей, в Мгудзырхуа 29 миллионов рублей и Абгархуке около 30 миллионов рублей.

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вода, водопровод, гудаутский район, новости