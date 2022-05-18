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Жители Гагры останутся без света днем в четверг
Жители Гагры останутся без света днем в четверг
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Жители Гагры на пять часов останутся без света днем в четверг, следует из сообщения "Черноморэнерго". 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T21:05+0300
2022-05-18T21:05+0300
2022-05-18T21:05+0300
в абхазии
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гагра
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Жители Гагры на пять часов останутся без света днем в четверг, следует из сообщения "Черноморэнерго".Отмечается, что в связи с ремонтно-профилактическими работами с 11:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Гагра-1".Компания извинилась перед абонентами за неудобства, которые будут вызваны обесточиванием.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, гагра
Жители Гагры останутся без света днем в четверг
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Жители Гагры на пять часов останутся без света днем в четверг, следует из сообщения "Черноморэнерго".
Отмечается, что в связи с ремонтно-профилактическими работами с 11:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Гагра-1".
Компания извинилась перед абонентами за неудобства, которые будут вызваны обесточиванием.