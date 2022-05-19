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Больше половины боевиков с "Азовстали" уже вышли, заявил Пушилин
Больше половины боевиков с "Азовстали" уже вышли, заявил Пушилин
Около месяца назад российские войска совместно с силами ДНР освободили Мариуполь, более двух тысяч националистов заблокировали на "Азовстали". 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T10:49+0300
2022-05-19T10:49+0300
2022-05-19T12:05+0300
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Более половины украинских боевиков, заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", уже сдались в плен, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "СоловьевLive".Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.В ДНР рассматривают идею о том, чтобы на месте нынешней "Азовстали" сделать парковую зону или технопарк.Российские ВС и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля город был полностью освобожден, за исключением "Азовстали", где укрывались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов"*. Президент России Владимир Путин распорядился полностью заблокировать промышленную зону. Первые боевики начали сдаваться в плен с 16 мая.*против боевиков "Азова" в России расследуются уголовные дела
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днр, новости, мариуполь, украина
Больше половины боевиков с "Азовстали" уже вышли, заявил Пушилин
10:49 19.05.2022 (обновлено: 12:05 19.05.2022)
Около месяца назад российские войска совместно с силами ДНР освободили Мариуполь, более двух тысяч националистов заблокировали на "Азовстали".
СУХУМ, 19 мая – Sputnik.
Более половины украинских боевиков, заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", уже сдались в плен, заявил
глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "СоловьевLive".
"Больше половины уже вышло, больше половины, точно абсолютно, уже сложили оружие и вышли с белым флагом", – сказал глава ДНР.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
В ДНР рассматривают идею о том, чтобы на месте нынешней "Азовстали" сделать парковую зону или технопарк.
Российские ВС и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля город был полностью освобожден, за исключением "Азовстали", где укрывались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов"*. Президент России Владимир Путин распорядился полностью заблокировать промышленную зону. Первые боевики начали сдаваться в плен с 16 мая.
*против боевиков "Азова" в России расследуются уголовные дела