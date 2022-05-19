https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/bolshe-poloviny-boevikov-s-azovstali-uzhe-vyshli-zayavil-pushilin-1039164713.html

Больше половины боевиков с "Азовстали" уже вышли, заявил Пушилин

Больше половины боевиков с "Азовстали" уже вышли, заявил Пушилин

Около месяца назад российские войска совместно с силами ДНР освободили Мариуполь, более двух тысяч националистов заблокировали на "Азовстали". 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T10:49+0300

2022-05-19T10:49+0300

2022-05-19T12:05+0300

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Более половины украинских боевиков, заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", уже сдались в плен, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "СоловьевLive".Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.В ДНР рассматривают идею о том, чтобы на месте нынешней "Азовстали" сделать парковую зону или технопарк.Российские ВС и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля город был полностью освобожден, за исключением "Азовстали", где укрывались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов"*. Президент России Владимир Путин распорядился полностью заблокировать промышленную зону. Первые боевики начали сдаваться в плен с 16 мая.*против боевиков "Азова" в России расследуются уголовные дела

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