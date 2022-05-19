https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/film-po-iskanderu-poluchil-nagradu-na-festivale-kino-v-novorossiyske-1039172537.html
Фильм по Искандеру получил награду на фестивале кино в Новороссийске
Фильм по Искандеру получил награду на фестивале кино в Новороссийске
Съемки фильма по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика" прошли в Абхазии в 2019 году. 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T17:31+0300
2022-05-19T17:31+0300
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Фильм осетинского режиссера Аслана Галазова удостоился специального диплома на фестивале патриотического кино "Малая Земля" за "любовь к малой родине, бережное и точное воссоздание атмосферы детства", об этом режиссер рассказал на радио Sputnik.Галазов поделился, что не ожидал получить награду, однако внимание жюри приятно.Члены жюри отметили, что "в картине интересно абсолютно все: ирония над дядюшкой Сандро из Чегема, национальный колорит и размеренный уклад жизни" - об этом в соцсетях сообщила режиссер Темина Туаева.Фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика" сняли в 2019 году в Абхазии. Картина производства "Владикавказской экспериментальной киностудии" был снят при поддержке Министерства культуры России. Открытый российский фестиваль патриотического кино "Малая земля" проходил с 3 по 7 мая в Новороссийске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе фестиваля, помимо конкурсных показов, прошли спектакли, концерты и мастер-классы.
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Фильм по Искандеру получил награду на фестивале кино в Новороссийске
17:31 19.05.2022 (обновлено: 18:42 19.05.2022)
Съемки фильма по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика" прошли в Абхазии в 2019 году.
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Фильм осетинского режиссера Аслана Галазова удостоился специального диплома на фестивале патриотического кино "Малая Земля" за "любовь к малой родине, бережное и точное воссоздание атмосферы детства", об этом режиссер рассказал на радио Sputnik.
Галазов поделился, что не ожидал получить награду, однако внимание жюри приятно.
"Мне кажется, что фильм актуален именно в силу своей полной "неактуальности" по отношению к сегодняшнему дню. Он актуален потому, что люди соскучились по тому времени, по той атмосфере, когда было больше добра, уважения к друг другу, заботы. Быть может, это и привлекает людей", – поведал Галазов.
Члены жюри отметили, что "в картине интересно абсолютно все: ирония над дядюшкой Сандро из Чегема, национальный колорит и размеренный уклад жизни" - об этом в соцсетях сообщила режиссер Темина Туаева.
Фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера
"Детство Чика" сняли в 2019 году в Абхазии. Картина производства "Владикавказской экспериментальной киностудии" был снят при поддержке Министерства культуры России. Открытый российский фестиваль патриотического кино "Малая земля" проходил с 3 по 7 мая в Новороссийске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе фестиваля, помимо конкурсных показов, прошли спектакли, концерты и мастер-классы.