https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/galazov-o-diplome-festivalya-malaya-zemlya-za-film-detstvo-chika-priyatnaya-formulirovka---1039167498.html

Галазов о дипломе фестиваля "Малая земля" за фильм "Детство Чика": приятная формулировка

Галазов о дипломе фестиваля "Малая земля" за фильм "Детство Чика": приятная формулировка

Фильм осетинского режиссера Аслана Галазова "Детство Чика" удостоен специального диплома жюри фестиваля патриотического кино "Малая земля" – "За любовь к малой... 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T14:14+0300

2022-05-19T14:14+0300

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Галазов Галазов

Фильм осетинского режиссера Аслана Галазова "Детство Чика" удостоен специального диплома жюри фестиваля патриотического кино "Малая земля" – "За любовь к малой родине и бережное и точное воссоздание атмосферы детства". Второй открытый российский фестиваль патриотического кино "Малая земля" проходил 3-7 мая в Новороссийске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. О самом фильме и о своих впечатлениях о награде режиссер рассказал в эфире радио Sputnik. Режиссер отметил, что не ожидал получить награду, однако, внимание жюри приятно, как и "приятна формулировка"."Мне кажется, что фильм актуален именно в силу своей полной "неактуальности" по отношению к сегодняшнему дню. Он актуален потому, что люди соскучились по тому времени, по той атмосфере, когда было больше добра, уважения к друг другу, заботы. Быть может, это и привлекает людей", – рассказал Галазов.Слушайте аудиофайл.

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