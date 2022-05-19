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Главный четверг: Пилия об инвестпроектах Галского района, мусоре и проблемах населения
Главный четверг: Пилия об инвестпроектах Галского района, мусоре и проблемах населения
О последних самых значимых событиях Галского района в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации Константин Пилия. 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T16:00+0300
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Главный четверг: Пилия об инвестпроектах Галского района, мусоре и проблемах населения
Главный четверг: Пилия об инвестпроектах Галского района, мусоре и проблемах населения
Как сообщил Пилия, в планах района обработать 4000 гектаров посевных площадей. На сегодняшний день на 300 гектарах уже произведен посев однолетних культур. 1000 гектаров уже вспахано.Впервые Галский район попал в Инвестиционную программу, и 100 миллионов рублей будет выделено на ремонт дороги, которая ведет к морю. Кроме того, как сообщил Пилия, за два года район своими силами, силами Дорфонда отремонтировал 23 километра проселочных дорог."Качество электричества у нас хорошее. Запас электричества есть, мы можем подключать разные производства. У нас планируется производство солнечных батарей", – сообщил глава района. Производство солнечных батарей – это один из инвестпроектов, которые запускают в Гале. Другие – связаны с сельским хозяйством. Все подробности слушайте в аудиофайле.
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Главный четверг: Пилия об инвестпроектах Галского района, мусоре и проблемах населения
16:00 19.05.2022 (обновлено: 16:07 19.05.2022)
О последних самых значимых событиях Галского района в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации Константин Пилия.
Как сообщил Пилия, в планах района обработать 4000 гектаров посевных площадей. На сегодняшний день на 300 гектарах уже произведен посев однолетних культур. 1000 гектаров уже вспахано.
Впервые Галский район попал в Инвестиционную программу, и 100 миллионов рублей будет выделено на ремонт дороги, которая ведет к морю. Кроме того, как сообщил Пилия, за два года район своими силами, силами Дорфонда отремонтировал 23 километра проселочных дорог.
"Качество электричества у нас хорошее. Запас электричества есть, мы можем подключать разные производства. У нас планируется производство солнечных батарей", – сообщил глава района.
Производство солнечных батарей – это один из инвестпроектов, которые запускают в Гале. Другие – связаны с сельским хозяйством.
Все подробности слушайте в аудиофайле.