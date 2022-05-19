https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/karasin-ukrainskiy-krizis-govorit-o-krakhe-idei-odnopolyarnogo-mira-1039174733.html

Карасин: украинский кризис говорит о крахе идеи однополярного мира

Карасин: украинский кризис говорит о крахе идеи однополярного мира

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Кризис на Украине свидетельствует о крахе попыток навязать мировому сообществу однополярный миропорядок, при котором все решения... 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T18:14+0300

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россия

новости

григорий карасин

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Кризис на Украине свидетельствует о крахе попыток навязать мировому сообществу однополярный миропорядок, при котором все решения принимались бы в Вашингтоне, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в ходе Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".Политик подчеркнул, что Запад отказался от своих ценностей, некогда продвигавшихся за рубеж в качестве образцов государственного и общественного устройства. "Священный" статус частной собственности подорван произвольной заморозкой активов частных лиц, принцип свободы слова и политического плюрализма скомпрометирован усиливающейся цензурой, в том числе и в соцсетях, инакомыслие пресекается, в частности с помощью спецслужб, отметил Карасин."Кризис на Украине свидетельствует о крахе попыток навязать мировому сообществу однополярный миропорядок, в рамках которого все решения принимаются в Вашингтоне. Практика введения незаконных санкций против российских граждан, оголтелая русофобия и попытки навязать независимым государствам политику изоляции России очевидным образом терпят поражение", — сказал парламентарий.Он поблагодарил исламский мир за неприятие давления со стороны США."Сегодня наши отношения с исламским миром приобретают характер взаимовыгодного партнерства. Поэтому мы готовы совместно работать над их расширением и углублением", — подчеркнул Карасин.Сенатор уверен, что укрепление сотрудничества России с исламским миром отвечает интересам всех народов и государств планеты, содействует формированию полицентрического миропорядка и снижению градуса конфликтности в мире.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/novaya-rossiya-i-novyy-mir--posle-pobedy-1038994694.html

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