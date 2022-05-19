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Клубничная пора: сбор ягоды в Абхазии
Клубничная пора: сбор ягоды в Абхазии
В Абхазии наступил клубничный сезон, на фермерских предприятиях уже вовсю собирают ароматную ягоду. 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T13:47+0300
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Однако в этом году, как показывает исследование Торгово-промышленной палаты, в республике сократился объем урожая клубники. Если в 2021 году собрали две тысячи тонн ягоды, то в этом сезоне ожидается всего 1,2 тысячи тонн.Главной причиной стала затяжная зима: из-за холодов и постоянных дождей многие плоды сгнили, не успев созреть.Подорожал и расходный материал. Это и специальная пленка для выращивания клубники на открытом грунте, и удобрения, и средства для борьбы с вредителями.Фермеры жалуются, что цена не оправдывает затраты как денежные, так и физические. Средняя оптовая цена на ягоду составляет 150 рублей за килограмм.
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мультимедиа, фото , клубника, сбор урожая, фото

Клубничная пора: сбор ягоды в Абхазии

13:47 19.05.2022
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В Абхазии наступил клубничный сезон, на фермерских предприятиях уже вовсю собирают ароматную ягоду.
Однако в этом году, как показывает исследование Торгово-промышленной палаты, в республике сократился объем урожая клубники. Если в 2021 году собрали две тысячи тонн ягоды, то в этом сезоне ожидается всего 1,2 тысячи тонн.
Главной причиной стала затяжная зима: из-за холодов и постоянных дождей многие плоды сгнили, не успев созреть.
Подорожал и расходный материал. Это и специальная пленка для выращивания клубники на открытом грунте, и удобрения, и средства для борьбы с вредителями.
Фермеры жалуются, что цена не оправдывает затраты как денежные, так и физические. Средняя оптовая цена на ягоду составляет 150 рублей за килограмм.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии разгар сезона клубники.

В Абхазии разгар сезона клубники. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии разгар сезона клубники.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году ожидается 1,2 тысячи тонн ягоды.

В этом году ожидается 1,2 тысячи тонн ягоды. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году ожидается 1,2 тысячи тонн ягоды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но это мало по сравнению с прошлым годом.

Но это мало по сравнению с прошлым годом. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но это мало по сравнению с прошлым годом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тогда фермеры собрали более двух тысяч тонн урожая.

Тогда фермеры собрали более двух тысяч тонн урожая. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тогда фермеры собрали более двух тысяч тонн урожая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одной из главных причин плохого урожая стала затяжная зима.

Одной из главных причин плохого урожая стала затяжная зима. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одной из главных причин плохого урожая стала затяжная зима.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за постоянных дождей и сырости многие плоды просто сгнили.

Из-за постоянных дождей и сырости многие плоды просто сгнили. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за постоянных дождей и сырости многие плоды просто сгнили.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сказалась и прошлогодняя стихия, которая разрушила многие тепличные хозяйства.

Сказалась и прошлогодняя стихия, которая разрушила многие тепличные хозяйства. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сказалась и прошлогодняя стихия, которая разрушила многие тепличные хозяйства.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые фермеры не смогли восстановить их и расшириться.

Некоторые фермеры не смогли восстановить их и расшириться. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые фермеры не смогли восстановить их и расшириться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие производители стали параллельно выращивать другие сельскохозяйственные культуры.

Многие производители стали параллельно выращивать другие сельскохозяйственные культуры. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие производители стали параллельно выращивать другие сельскохозяйственные культуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но оставлять клубнику, конечно же, не намерены.

Но оставлять клубнику, конечно же, не намерены. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но оставлять клубнику, конечно же, не намерены.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фермеры отмечают, что планируют увеличить производство ягоды уже в этом году.

Фермеры отмечают, что планируют увеличить производство ягоды уже в этом году. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фермеры отмечают, что планируют увеличить производство ягоды уже в этом году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Так как клубничный бизнес приносит хорошую прибыль.

Так как клубничный бизнес приносит хорошую прибыль. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Так как клубничный бизнес приносит хорошую прибыль.

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