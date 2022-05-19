Клубничная пора: сбор ягоды в Абхазии

Однако в этом году, как показывает исследование Торгово-промышленной палаты, в республике сократился объем урожая клубники. Если в 2021 году собрали две тысячи тонн ягоды, то в этом сезоне ожидается всего 1,2 тысячи тонн.Главной причиной стала затяжная зима: из-за холодов и постоянных дождей многие плоды сгнили, не успев созреть.Подорожал и расходный материал. Это и специальная пленка для выращивания клубники на открытом грунте, и удобрения, и средства для борьбы с вредителями.Фермеры жалуются, что цена не оправдывает затраты как денежные, так и физические. Средняя оптовая цена на ягоду составляет 150 рублей за килограмм.
В Абхазии наступил клубничный сезон, на фермерских предприятиях уже вовсю собирают ароматную ягоду.
Однако в этом году, как показывает исследование Торгово-промышленной палаты, в республике сократился объем урожая клубники. Если в 2021 году собрали две тысячи тонн ягоды, то в этом сезоне ожидается всего 1,2 тысячи тонн.
Главной причиной стала затяжная зима: из-за холодов и постоянных дождей многие плоды сгнили, не успев созреть.
Подорожал и расходный материал. Это и специальная пленка для выращивания клубники на открытом грунте, и удобрения, и средства для борьбы с вредителями.
Фермеры жалуются, что цена не оправдывает затраты как денежные, так и физические. Средняя оптовая цена на ягоду составляет 150 рублей за килограмм.