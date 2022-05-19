https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/klubnichnaya-pora-sbor-yagody-v-abkhazii-1039143555.html

Клубничная пора: сбор ягоды в Абхазии

Клубничная пора: сбор ягоды в Абхазии

В Абхазии наступил клубничный сезон, на фермерских предприятиях уже вовсю собирают ароматную ягоду. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T13:47+0300

2022-05-19T13:47+0300

2022-05-19T13:47+0300

в абхазии

мультимедиа

фото

клубника

сбор урожая

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Однако в этом году, как показывает исследование Торгово-промышленной палаты, в республике сократился объем урожая клубники. Если в 2021 году собрали две тысячи тонн ягоды, то в этом сезоне ожидается всего 1,2 тысячи тонн.Главной причиной стала затяжная зима: из-за холодов и постоянных дождей многие плоды сгнили, не успев созреть.Подорожал и расходный материал. Это и специальная пленка для выращивания клубники на открытом грунте, и удобрения, и средства для борьбы с вредителями.Фермеры жалуются, что цена не оправдывает затраты как денежные, так и физические. Средняя оптовая цена на ягоду составляет 150 рублей за килограмм.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, фото , клубника, сбор урожая, фото