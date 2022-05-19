https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/mirnyy-zhitel-pogib-posle-udarov-vsu-po-poselku-v-kurskoy-oblasti-1039162816.html

Мирный житель погиб после ударов ВСУ по поселку в Курской области

Мирный житель погиб после ударов ВСУ по поселку в Курской области

На этой неделе поселок уже обстреливали со стороны Украины — под удар попал сахарный завод. С начала российской спецоперации несколько раз обстрелу ВСУ... 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T08:45+0300

2022-05-19T08:45+0300

2022-05-19T10:14+0300

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Как минимум один человек погиб в результате украинских ударов по поселку Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что сейчас в поселке ликвидируют возгорания, несколько домов пострадало. По его словам, есть сообщения о неразорвавшихся снарядах. На месте работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление."Всем пострадавшим семьям окажем всю необходимую помощь. Сейчас выезжаю в район", – заключил он.В Курской области с 11 апреля действует "желтый уровень" террористической опасности. Российские средства ПВО сбили в небе над регионом уже пять беспилотников, запущенных с Украины.

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в мире, россия, украина, беспилотники, новости