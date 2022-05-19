https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/mirnyy-zhitel-pogib-posle-udarov-vsu-po-poselku-v-kurskoy-oblasti-1039162816.html
Мирный житель погиб после ударов ВСУ по поселку в Курской области
Мирный житель погиб после ударов ВСУ по поселку в Курской области
На этой неделе поселок уже обстреливали со стороны Украины — под удар попал сахарный завод. С начала российской спецоперации несколько раз обстрелу ВСУ... 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T08:45+0300
2022-05-19T08:45+0300
2022-05-19T10:14+0300
в мире
россия
украина
беспилотники
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/13/1039162790_0:266:659:637_1920x0_80_0_0_83520c4829ba7c566266630972d79940.jpg
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Как минимум один человек погиб в результате украинских ударов по поселку Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что сейчас в поселке ликвидируют возгорания, несколько домов пострадало. По его словам, есть сообщения о неразорвавшихся снарядах. На месте работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление."Всем пострадавшим семьям окажем всю необходимую помощь. Сейчас выезжаю в район", – заключил он.В Курской области с 11 апреля действует "желтый уровень" террористической опасности. Российские средства ПВО сбили в небе над регионом уже пять беспилотников, запущенных с Украины.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/13/1039162790_0:204:659:698_1920x0_80_0_0_5bc1d97af6eed74f1a59fcc658b30e40.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, украина, беспилотники, новости
Мирный житель погиб после ударов ВСУ по поселку в Курской области
08:45 19.05.2022 (обновлено: 10:14 19.05.2022)
На этой неделе поселок уже обстреливали со стороны Украины — под удар попал сахарный завод. С начала российской спецоперации несколько раз обстрелу ВСУ подвергался расположенный в поселке погранпункт.
СУХУМ, 19 мая – Sputnik.
Как минимум один человек погиб в результате украинских ударов по поселку Теткино, сообщил
губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь", – написал Старовойт.
Губернатор отметил, что сейчас в поселке ликвидируют возгорания, несколько домов пострадало. По его словам, есть сообщения о неразорвавшихся снарядах. На месте работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление.
"Всем пострадавшим семьям окажем всю необходимую помощь. Сейчас выезжаю в район", – заключил он.
В Курской области с 11 апреля действует "желтый уровень" террористической опасности. Российские средства ПВО сбили в небе над регионом уже пять беспилотников, запущенных с Украины.