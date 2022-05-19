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На "Гуме" пройдет концерт в поддержку Детской школы искусств имени Ковача

На "Гуме" пройдет концерт в поддержку Детской школы искусств имени Ковача

Функционирующее здание музыкальной школы Сухума, которому уже 120 лет, нуждается в капитальном ремонте. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T15:03+0300

2022-05-19T15:03+0300

2022-05-19T17:12+0300

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Благотворительный концерт в поддержку Детской школы искусств №1 имени Константина Ковача пройдет на культурно-благотворительной платформе "Гума" 24 мая. Об этом сообщили организаторы в своих соцсетях.Концерт дадут ученики школы, начало вечера в 16:00. Историческое здание школы представляет собой архитектурный памятник. Его возвел архитектор Синицын в 1902 году по заказу греческого купца Дмитрия Комнино. Сперва здесь располагался пансион "Эллада", а после революции 1917 года – учительская семинария. В сухумской семинарии преподавали такие яркие представители абхазской интеллигенции XX века, как Дмитрий Гулиа, Самсон Чанба и другие. Позже здание отвели под педагогический техникум, а спустя какое-то время здесь открыли музыкальную школу. В наши дни 120-летнее здание остро нуждается в ремонте. Работники музшколы своими силами стараются поддерживать культурный очаг в надлежащем виде, но их усилий недостаточно.Все желающие посетители концерта смогут внести посильное пожертвование на ремонт музыкальной школы.

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