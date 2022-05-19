https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/posrednik-gamisoniya-o-migratsionnom-uchete-inostrannykh-grazhdan---1039157464.html
Посредник: Гамисония о миграционном учете иностранных граждан
Посредник: Гамисония о миграционном учете иностранных граждан
Заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в эфире радио Sputnik рассказал об актуальных вопросах работы ведомства... 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T10:01+0300
2022-05-19T10:01+0300
2022-05-19T10:02+0300
радио
посредник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/12/1039157605_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2fddc5069166b3ac633abe6c750a5d1e.jpg
Посредник: Гамисония об миграционном учете иностранных граждан
Посредник: Гамисония об миграционном учете иностранных граждан
Замначальника ГМС рассказал, в чем была необходимость принятия постановления Кабмина "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства" и что послужило толчком этому."Разработана миграционная карта, учетная карточка иностранного гражданина. По прибытии его в Абхазию он будет поставлен на учет, на миграционной карте будут все его установочные данные о месте временного пребывания. Мы будем знать об иностранных гражданах, которые прибывают, где они находятся, чем занимаются и где осуществляют трудовую деятельность. В 2016 году, когда вступили в силу два закона, "О правовом положении иностранных граждан" и "О выезде из Абхазии иностранных граждан", автоматические отпало постановление, которое было принято в 2012 году, "О порядке регистрации". Естественно, надо было урегулировать эти процессы", – отметил Гамисония.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/12/1039157605_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_5ed7de469eee77f879521fead273c5d6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
посредник, аудио
Посредник: Гамисония о миграционном учете иностранных граждан
10:01 19.05.2022 (обновлено: 10:02 19.05.2022)
Заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в эфире радио Sputnik рассказал об актуальных вопросах работы ведомства, совершенстве законодательной базы и текущих проблемах.
Замначальника ГМС рассказал, в чем была необходимость принятия постановления Кабмина "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства" и что послужило толчком этому.
"Разработана миграционная карта, учетная карточка иностранного гражданина. По прибытии его в Абхазию он будет поставлен на учет, на миграционной карте будут все его установочные данные о месте временного пребывания. Мы будем знать об иностранных гражданах, которые прибывают, где они находятся, чем занимаются и где осуществляют трудовую деятельность. В 2016 году, когда вступили в силу два закона, "О правовом положении иностранных граждан" и "О выезде из Абхазии иностранных граждан", автоматические отпало постановление, которое было принято в 2012 году, "О порядке регистрации". Естественно, надо было урегулировать эти процессы", – отметил Гамисония.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.