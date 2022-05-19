https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/posrednik-gamisoniya-o-migratsionnom-uchete-inostrannykh-grazhdan---1039157464.html

Посредник: Гамисония о миграционном учете иностранных граждан

Посредник: Гамисония о миграционном учете иностранных граждан

Заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в эфире радио Sputnik рассказал об актуальных вопросах работы ведомства... 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T10:01+0300

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Посредник: Гамисония об миграционном учете иностранных граждан Посредник: Гамисония об миграционном учете иностранных граждан

Замначальника ГМС рассказал, в чем была необходимость принятия постановления Кабмина "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства" и что послужило толчком этому."Разработана миграционная карта, учетная карточка иностранного гражданина. По прибытии его в Абхазию он будет поставлен на учет, на миграционной карте будут все его установочные данные о месте временного пребывания. Мы будем знать об иностранных гражданах, которые прибывают, где они находятся, чем занимаются и где осуществляют трудовую деятельность. В 2016 году, когда вступили в силу два закона, "О правовом положении иностранных граждан" и "О выезде из Абхазии иностранных граждан", автоматические отпало постановление, которое было принято в 2012 году, "О порядке регистрации". Естественно, надо было урегулировать эти процессы", – отметил Гамисония.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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