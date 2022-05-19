https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/ukus-skorpiona-naskolko-opasny-paukoobraznye-v-abkhazii-1039165481.html

Укус скорпиона: насколько опасны паукообразные в Абхазии

Укус скорпиона: насколько опасны паукообразные в Абхазии

Из более 2400 видов скорпионов, известных науке, смертельно опасными считаются около 25, они встречаются в жарких странах. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T12:55+0300

2022-05-19T12:55+0300

2022-05-19T12:55+0300

в абхазии

скорпионы

пауки

яд

биология

новости

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Директор Института экологии АНА Роман Дбар в интервью радио Sputnik рассказал о том, какие виды скорпионов существуют в Абхазии и насколько они опасны."В Абхазии, конечно же, есть ядовитые беспозвоночные, к которым относятся скорпионы. Они относятся к паукообразным, у нас несколько видов скорпионов, исторически их было больше, в настоящее время их численность сокращается. Это в значительной части связано с хозяйственным освоением территорий, особенно прибрежных районов, остается не так много мест, пригодных для них. Если перечислять виды беспозвоночных или позвоночных животных, которые могут быть опасными и ядовитыми, наберется полтора десятка, а может быть, и больше. Это касается скорпионов, других жалящих членистоногих", – добавил он.Также, в море встречается несколько видов рыб с ядовитыми шипами. При этом, в Абхазии нет животных, которые могли бы представлять смертельную опасность для человека, отметил ученый. "Даже наши гадюки, которые обитают в Абхазии, гадюка Казнакова и гадюка Динника, встречающиеся достаточно высоко в горах, они, конечно, ядовитые животные, но слава богу смертельные случаи неизвестны", – подчеркнул Дбар.Возвращаясь к теме скорпионов, специалист подчеркнул, что в мире есть страны, где встречаются достаточно опасные виды этих беспозвоночных. Что касается скорпионов, обитающих в Абхазии, то их несколько видов, в их числе итальянский скорпион, численность которого сокращается, мегрельский скорпион и кавказский скорпион."В свое время выделялся абхазский вид скорпиона, занимавший близкое положение с мегрельским скорпионом, занимал более сухие места и скорпион Нордмана. Скорпионы в Абхазии достаточно редкие животные, они, конечно, могут встречаться в домах, в каких-то заброшенных строениях, они очень чувствительны к питанию, потому что питаются мелкими беспозвоночными животными, это большей частью насекомые, паукообразные", – указал директор Института экологии.Несмотря на то, что перечисленные виды скорпионов ядовиты, они не представляют серьезную угрозы, так как яд скорпионов направлен на обездвиживание и умерщвление мелких беспозвоночных животных, заметил Дбар.За скорпионом тянется мифологизированный шлейф, который представляет собой смесь мифов, историй, они в определенном смысле демонизирует это насекомое, отметил эколог. Он также сказал, что в случае укуса скорпионом нужно принять антиаллергические препараты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210716/Gid-po-gadam-krasivye-i-opasnye-zmei-Abkhazii-1027930676.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20171026/zhalyat-no-ne-ubivayut-chto-nado-znat-o-skorpionax-v-abxazii-1022226203.html

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скорпионы, пауки, яд, биология, новости