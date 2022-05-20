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Абхазская долгожительница: история станции "Звандрипш"
Абхазская долгожительница: история станции "Звандрипш"
Станция "Звандрипш" была открыта во времена Великой Отечественной Войны, в 1944 году. Это одна из старейших железнодорожных станций в Абхазии. 20.05.2022, Sputnik Абхазия
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Станция "Звандрипш" расположена в Гудаутском районе. Здание отличается от архитектуры других вокзалов Абхазии, которые, преимущественно, построены в стиле сталинского ампира. Станция "Звандрипш" отделана деревом. Несмотря на то, что она остается заброшенной уже почти три десятка лет, здесь до сих пор неплохо сохранились резные деревянные балясины.Сегодня "Звандрипш" не принимает пассажиров. Здесь производится только техническая остановка поездов.
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фото, фото , мультимедиа

Абхазская долгожительница: история станции "Звандрипш"

14:29 20.05.2022 (обновлено: 15:34 20.05.2022)
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Станция "Звандрипш" была открыта во времена Великой Отечественной Войны, в 1944 году. Это одна из старейших железнодорожных станций в Абхазии.
Станция "Звандрипш" расположена в Гудаутском районе. Здание отличается от архитектуры других вокзалов Абхазии, которые, преимущественно, построены в стиле сталинского ампира.
Станция "Звандрипш" отделана деревом. Несмотря на то, что она остается заброшенной уже почти три десятка лет, здесь до сих пор неплохо сохранились резные деревянные балясины.
Сегодня "Звандрипш" не принимает пассажиров. Здесь производится только техническая остановка поездов.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция "Звандрипш" – одна из самых малоизученных на территории Абхазии.

Железнодорожная станция &quot;Звандрипш&quot; – одна из самых малоизученных на территории Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция "Звандрипш" – одна из самых малоизученных на территории Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В то же время она одна из старейших станци" в республике.

В то же время она одна из старейших станци&quot; в республике. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В то же время она одна из старейших станци" в республике.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Была открыта в 1944 году.

Была открыта в 1944 году. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Была открыта в 1944 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально она носила современное название "Звандрипш".

Изначально она носила современное название &quot;Звандрипш&quot;. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально она носила современное название "Звандрипш".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1951 году станцию переименовали в "Шавцкалу".

В 1951 году станцию переименовали в &quot;Шавцкалу&quot;. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1951 году станцию переименовали в "Шавцкалу".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Позже она стала "Мчиштой" – по названию протекающей в этой местности реки.

Позже она стала &quot;Мчиштой&quot; – по названию протекающей в этой местности реки. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Позже она стала "Мчиштой" – по названию протекающей в этой местности реки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После развала СССР станции вернули первоначальное название.

После развала СССР станции вернули первоначальное название. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

После развала СССР станции вернули первоначальное название.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция представляет собой небольшое одноэтажное здание.

Железнодорожная станция представляет собой небольшое одноэтажное здание. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция представляет собой небольшое одноэтажное здание.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По архитектуре она отличается от других вокзалов Абхазии.

По архитектуре она отличается от других вокзалов Абхазии. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

По архитектуре она отличается от других вокзалов Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лицевая часть фасада отделана деревом.

Лицевая часть фасада отделана деревом. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лицевая часть фасада отделана деревом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на то, что сегодня здание заброшено, сохранились резные деревянные балясины.

Несмотря на то, что сегодня здание заброшено, сохранились резные деревянные балясины. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на то, что сегодня здание заброшено, сохранились резные деревянные балясины.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня здесь производится техническая остановка поездов.

Сегодня здесь производится техническая остановка поездов. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня здесь производится техническая остановка поездов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пассажиров станция не принимает.

Пассажиров станция не принимает. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пассажиров станция не принимает.

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