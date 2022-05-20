https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/1035934036.html

Абхазская долгожительница: история станции "Звандрипш"

Абхазская долгожительница: история станции "Звандрипш"

Станция "Звандрипш" была открыта во времена Великой Отечественной Войны, в 1944 году. Это одна из старейших железнодорожных станций в Абхазии. 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T14:29+0300

2022-05-20T14:29+0300

2022-05-20T15:34+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035933824_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_cd8a979678ff5a59d4574a05a19dc437.jpg

Станция "Звандрипш" расположена в Гудаутском районе. Здание отличается от архитектуры других вокзалов Абхазии, которые, преимущественно, построены в стиле сталинского ампира. Станция "Звандрипш" отделана деревом. Несмотря на то, что она остается заброшенной уже почти три десятка лет, здесь до сих пор неплохо сохранились резные деревянные балясины.Сегодня "Звандрипш" не принимает пассажиров. Здесь производится только техническая остановка поездов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото , мультимедиа