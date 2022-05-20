https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/1035934036.html
Абхазская долгожительница: история станции "Звандрипш"
Абхазская долгожительница: история станции "Звандрипш"
Станция "Звандрипш" была открыта во времена Великой Отечественной Войны, в 1944 году. Это одна из старейших железнодорожных станций в Абхазии. 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T14:29+0300
2022-05-20T14:29+0300
2022-05-20T15:34+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035933824_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_cd8a979678ff5a59d4574a05a19dc437.jpg
Станция "Звандрипш" расположена в Гудаутском районе. Здание отличается от архитектуры других вокзалов Абхазии, которые, преимущественно, построены в стиле сталинского ампира. Станция "Звандрипш" отделана деревом. Несмотря на то, что она остается заброшенной уже почти три десятка лет, здесь до сих пор неплохо сохранились резные деревянные балясины.Сегодня "Звандрипш" не принимает пассажиров. Здесь производится только техническая остановка поездов.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035933824_145:0:2456:1733_1920x0_80_0_0_aa5e482af626f72c7f7751c410a152f3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, фото , мультимедиа
Абхазская долгожительница: история станции "Звандрипш" 14:29 20.05.2022 (обновлено: 15:34 20.05.2022)
Станция "Звандрипш" была открыта во времена Великой Отечественной Войны, в 1944 году. Это одна из старейших железнодорожных станций в Абхазии.
Станция "Звандрипш" расположена в Гудаутском районе. Здание отличается от архитектуры других вокзалов Абхазии, которые, преимущественно, построены в стиле сталинского ампира.
Станция "Звандрипш" отделана деревом. Несмотря на то, что она остается заброшенной уже почти три десятка лет, здесь до сих пор неплохо сохранились резные деревянные балясины.
Сегодня "Звандрипш" не принимает пассажиров. Здесь производится только техническая остановка поездов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция "Звандрипш" – одна из самых малоизученных на территории Абхазии.
Железнодорожная станция "Звандрипш" – одна из самых малоизученных на территории Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В то же время она одна из старейших станци" в республике.
В то же время она одна из старейших станци" в республике.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Была открыта в 1944 году.
Была открыта в 1944 году.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изначально она носила современное название "Звандрипш".
Изначально она носила современное название "Звандрипш".
© Sputnik / Томас Тхайцук
В 1951 году станцию переименовали в "Шавцкалу".
В 1951 году станцию переименовали в "Шавцкалу".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Позже она стала "Мчиштой" – по названию протекающей в этой местности реки.
Позже она стала "Мчиштой" – по названию протекающей в этой местности реки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
После развала СССР станции вернули первоначальное название.
После развала СССР станции вернули первоначальное название.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция представляет собой небольшое одноэтажное здание.
Железнодорожная станция представляет собой небольшое одноэтажное здание.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По архитектуре она отличается от других вокзалов Абхазии.
По архитектуре она отличается от других вокзалов Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лицевая часть фасада отделана деревом.
Лицевая часть фасада отделана деревом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Несмотря на то, что сегодня здание заброшено, сохранились резные деревянные балясины.
Несмотря на то, что сегодня здание заброшено, сохранились резные деревянные балясины.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сегодня здесь производится техническая остановка поездов.
Сегодня здесь производится техническая остановка поездов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пассажиров станция не принимает.
Пассажиров станция не принимает.