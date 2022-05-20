https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/abkhazyanki---pravilnye-abkhazskie-pchely-1039192061.html

Абхазянки - "правильные" абхазские пчелы

Абхазянки - "правильные" абхазские пчелы

20 мая отмечается Международный день пчел, который напоминает человечеству о бесценном вкладе этих полезных насекомых в нашу повседневную жизнь, и об угрозе их... 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T21:01+0300

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Пчеловоды называют "абхазянок" самыми трудолюбивыми пчелами. И неудивительно, ведь главная особенность абхазянки - более длинный хоботок, который помогает пчеле добыть нектар даже из самых потаенных уголков цветочной чашечки. Благо, в Абхазии много медоносных растений, и пчелам есть, где разгуляться.Все, кто когда-либо пробовал мед, производимый абхазскими пчелами, отмечают не только его яркий вкус, но и лечебные свойства. Некоторые люди даже называют этот мед одним из секретов абхазского долголетия.

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абхазия, сельское хозяйство, видео, мультимедиа, видео