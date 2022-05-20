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Абхазянки - "правильные" абхазские пчелы
Абхазянки - "правильные" абхазские пчелы
20 мая отмечается Международный день пчел, который напоминает человечеству о бесценном вкладе этих полезных насекомых в нашу повседневную жизнь, и об угрозе их... 20.05.2022, Sputnik Абхазия
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Пчеловоды называют "абхазянок" самыми трудолюбивыми пчелами. И неудивительно, ведь главная особенность абхазянки - более длинный хоботок, который помогает пчеле добыть нектар даже из самых потаенных уголков цветочной чашечки. Благо, в Абхазии много медоносных растений, и пчелам есть, где разгуляться.Все, кто когда-либо пробовал мед, производимый абхазскими пчелами, отмечают не только его яркий вкус, но и лечебные свойства. Некоторые люди даже называют этот мед одним из секретов абхазского долголетия.
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абхазия, сельское хозяйство, видео, мультимедиа, видео

Абхазянки - "правильные" абхазские пчелы

21:01 20.05.2022 (обновлено: 21:14 20.05.2022)
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20 мая отмечается Международный день пчел, который напоминает человечеству о бесценном вкладе этих полезных насекомых в нашу повседневную жизнь, и об угрозе их существованию.
Пчеловоды называют "абхазянок" самыми трудолюбивыми пчелами. И неудивительно, ведь главная особенность абхазянки - более длинный хоботок, который помогает пчеле добыть нектар даже из самых потаенных уголков цветочной чашечки. Благо, в Абхазии много медоносных растений, и пчелам есть, где разгуляться.
Все, кто когда-либо пробовал мед, производимый абхазскими пчелами, отмечают не только его яркий вкус, но и лечебные свойства. Некоторые люди даже называют этот мед одним из секретов абхазского долголетия.
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