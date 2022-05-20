https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/mchs-abkhazii-obnaruzhilo-v-sukhumskom-rayone-telo-propavshego-cheloveka-1039182114.html
МЧС Абхазии обнаружило в Сухумском районе тело пропавшего человека
МЧС Абхазии обнаружило в Сухумском районе тело пропавшего человека
Сигнал о пропаже поступил на пост дежурного МЧС в 9:00, с тех пор спасатели вели поиски совместно с сотрудниками ОВД Сухумского района. 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T14:00+0300
2022-05-20T14:00+0300
2022-05-20T14:21+0300
в абхазии
абхазия
мчс абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/14/1039181902_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_392a6079985b7f684b860f740e93c62a.jpg
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили тело пропавшего жителя Абхазии на реке Гумиста, сообщает пресс-служба ведомства.По предварительной версии, гражданин Гаяев ловил рыбу, и его смыло течением.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/14/1039181902_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a41069c6b6facbc831cc1d7c2441ccb4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мчс абхазии, новости
МЧС Абхазии обнаружило в Сухумском районе тело пропавшего человека
14:00 20.05.2022 (обновлено: 14:21 20.05.2022)
Сигнал о пропаже поступил на пост дежурного МЧС в 9:00, с тех пор спасатели вели поиски совместно с сотрудниками ОВД Сухумского района.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik.
Сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили тело пропавшего жителя Абхазии на реке Гумиста, сообщает
пресс-служба ведомства.
Тело 60-летнего жителя Сухумского района Зураба Гаяева было найдено в нижнем течении реки.
По предварительной версии, гражданин Гаяев ловил рыбу, и его смыло течением.