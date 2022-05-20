https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/mchs-abkhazii-obnaruzhilo-v-sukhumskom-rayone-telo-propavshego-cheloveka-1039182114.html

МЧС Абхазии обнаружило в Сухумском районе тело пропавшего человека

МЧС Абхазии обнаружило в Сухумском районе тело пропавшего человека

Сигнал о пропаже поступил на пост дежурного МЧС в 9:00, с тех пор спасатели вели поиски совместно с сотрудниками ОВД Сухумского района. 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T14:00+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили тело пропавшего жителя Абхазии на реке Гумиста, сообщает пресс-служба ведомства.По предварительной версии, гражданин Гаяев ловил рыбу, и его смыло течением.

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