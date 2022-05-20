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Попов о книге "Фазиль. Опыт художественной биографии": писать о Фазиле было радостью
Попов о книге "Фазиль. Опыт художественной биографии": писать о Фазиле было радостью
Писатель Евгений Попов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о книге "Фазиль. Опыт художественной биографии". 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T10:19+0300
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В Москве издана книга "Фазиль. Опыт художественной биографии". О том, насколько она полюбилась читателю и что в нее вошло, рассказал соавтор книги, писатель, председатель жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера, президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов. Книгу о Фазиле написали Евгений Попов, знавший Искандера лично, и Михаил Гундарин."Чтобы не пропадало, что я знаю о Фазиле, что я думаю о Фазиле, мы с Михаилом Гундариным решили эту книгу сделать. Михаил Гундарин потрясающе работает с документами, он нашел замечательные свидетельства, архивные материалы. Он прозаик и журналист отменный. Мы работали два года, но мы работали с огромным удовольствием. Это была радость – писать про Фазиля", – рассказал Попов.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Попов о книге "Фазиль. Опыт художественной биографии": писать о Фазиле было радостью
10:19 20.05.2022 (обновлено: 10:55 20.05.2022)
Писатель Евгений Попов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о книге "Фазиль. Опыт художественной биографии".
В Москве издана книга "Фазиль. Опыт художественной биографии". О том, насколько она полюбилась читателю и что в нее вошло, рассказал соавтор книги, писатель, председатель жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера, президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов.
Книгу о Фазиле написали Евгений Попов, знавший Искандера лично, и Михаил Гундарин.
"Чтобы не пропадало, что я знаю о Фазиле, что я думаю о Фазиле, мы с Михаилом Гундариным решили эту книгу сделать. Михаил Гундарин потрясающе работает с документами, он нашел замечательные свидетельства, архивные материалы. Он прозаик и журналист отменный. Мы работали два года, но мы работали с огромным удовольствием. Это была радость – писать про Фазиля", – рассказал Попов.
Подробности слушайте в аудиофайле
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