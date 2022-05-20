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Посольство России в Абхазии внесло изменения в график работы 23 мая

Посольство России в Абхазии внесло изменения в график работы 23 мая

23 мая в Абхазии отмечается день Святого апостола Симона Кананита 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T15:15+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Посольство России в Абхазии внесло изменения в график работы консульского отдела в понедельник, 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба посольства.23 мая православные христиане Абхазии отмечают День Святого апостола Симона Кананита. Это один из главных праздников Абхазской Православной церкви, в республике его объявили праздничным и выходным.

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абхазия, посольство рф в абхазии, новости