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Посольство России в Абхазии внесло изменения в график работы 23 мая
Посольство России в Абхазии внесло изменения в график работы 23 мая
23 мая в Абхазии отмечается день Святого апостола Симона Кананита 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T15:15+0300
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Посольство России в Абхазии внесло изменения в график работы консульского отдела в понедельник, 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба посольства.23 мая православные христиане Абхазии отмечают День Святого апостола Симона Кананита. Это один из главных праздников Абхазской Православной церкви, в республике его объявили праздничным и выходным.
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Посольство России в Абхазии внесло изменения в график работы 23 мая
15:15 20.05.2022 (обновлено: 15:24 20.05.2022)
23 мая в Абхазии отмечается день Святого апостола Симона Кананита
СУХУМ, 20 мая – Sputnik.
Посольство России в Абхазии внесло изменения в график работы консульского отдела в понедельник, 23 мая. Об этом сообщает
пресс-служба посольства.
Прием граждан в консульском отделе в понедельник будет осуществляться до 13:00.
23 мая православные христиане Абхазии отмечают День Святого апостола Симона Кананита. Это один из главных праздников Абхазской Православной церкви, в республике его объявили праздничным и выходным.