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Рожин о сдаче в плен боевиков "Азова": агония остатков мариупольской группировки ВСУ
Рожин о сдаче в плен боевиков "Азова": агония остатков мариупольской группировки ВСУ
В беседе с радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал массовый выход солдат Украины крупнейшим поражением с 2014 года... 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T11:10+0300
2022-05-20T11:10+0300
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Рожин о сдаче в плен боевиков "Азова" агония остатков мариупольской группировки
Рожин о сдаче в плен боевиков "Азова" агония остатков мариупольской группировки
В Мариуполе продолжается выход украинских боевиков из комбината "Азовсталь". Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен после соответствующих договоренностей с Киевом. Причиной долгого сопротивления боевиков военный обозреватель Борис Рожин назвал ожидание поддержки извне, но для украинского режима они были лишь расходным материалом.*В отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела
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Рожин о сдаче в плен боевиков "Азова": агония остатков мариупольской группировки ВСУ
В беседе с радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал массовый выход солдат Украины крупнейшим поражением с 2014 года, сравнив его с Иловайским и Дебальцевским котлами и капитуляцией на заводе имени Ильича.
В Мариуполе продолжается выход украинских боевиков из комбината "Азовсталь". Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен после соответствующих договоренностей с Киевом.
"Мы наблюдаем агонию остатков группировок войск ВСУ. 16 мая сдалась уже почти тысяча солдат, офицеров противника, и еще примерно столько же, или чуть больше, находится на заводе. Возможно, сегодня-завтра будет вестись постепенная сдача в плен, так как боевые действия практически заканчиваются. Около четырех-пяти тысяч попали в плен", – сказал эксперт.
Причиной долгого сопротивления боевиков военный обозреватель Борис Рожин назвал ожидание поддержки извне, но для украинского режима они были лишь расходным материалом.
*В отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела