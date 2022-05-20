Рожин о сдаче в плен боевиков "Азова": агония остатков мариупольской группировки ВСУ

"Мы наблюдаем агонию остатков группировок войск ВСУ. 16 мая сдалась уже почти тысяча солдат, офицеров противника, и еще примерно столько же, или чуть больше, находится на заводе. Возможно, сегодня-завтра будет вестись постепенная сдача в плен, так как боевые действия практически заканчиваются. Около четырех-пяти тысяч попали в плен", – сказал эксперт.