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Самая летняя ягода: в Абхазии начался клубничный сезон
Самая летняя ягода: в Абхазии начался клубничный сезон
В 2021 году абхазские фермеры собрали две тысячи тонн клубники. В этом году урожай будет гораздо меньше – собрать удастся 1,2 тысячи тонн. 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T13:16+0300
2022-05-20T13:16+0300
2022-05-20T13:29+0300
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Клубника – очень теплолюбивая ягода, и затяжная зима плохо сказалась на урожае. По словам фермеров, более половины цветков попортили холод и сырость.По словам фермеров, выращивать клубнику выгодно, но ей необходимо много заботы. А в условиях, когда все вокруг, включая удобрения, подорожало, цена килограмма ягод должна быть гораздо выше. Низкая стоимость не оправдывает труда и денег, вложенных в выращивание клубники.Поэтому фермеры расширяют производство – выращивают арбузы, помидоры, огурцы. Но и от клубники отказываться не собираются, даже наоборот – планируют расширяться.
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видео, мультимедиа, сельское хозяйство, клубника, абхазия, видео
Самая летняя ягода: в Абхазии начался клубничный сезон
13:16 20.05.2022 (обновлено: 13:29 20.05.2022)
В 2021 году абхазские фермеры собрали две тысячи тонн клубники. В этом году урожай будет гораздо меньше – собрать удастся 1,2 тысячи тонн.
Клубника – очень теплолюбивая ягода, и затяжная зима плохо сказалась на урожае. По словам фермеров, более половины цветков попортили холод и сырость.
По словам фермеров, выращивать клубнику выгодно, но ей необходимо много заботы. А в условиях, когда все вокруг, включая удобрения, подорожало, цена килограмма ягод должна быть гораздо выше. Низкая стоимость не оправдывает труда и денег, вложенных в выращивание клубники.
Поэтому фермеры расширяют производство – выращивают арбузы, помидоры, огурцы. Но и от клубники отказываться не собираются, даже наоборот – планируют расширяться.