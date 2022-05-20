https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/samaya-letnyaya-yagoda-v-abkhazii-nachalsya-klubnichnyy-sezon-1039181073.html

Самая летняя ягода: в Абхазии начался клубничный сезон

Самая летняя ягода: в Абхазии начался клубничный сезон

В 2021 году абхазские фермеры собрали две тысячи тонн клубники. В этом году урожай будет гораздо меньше – собрать удастся 1,2 тысячи тонн. 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T13:16+0300

2022-05-20T13:16+0300

2022-05-20T13:29+0300

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абхазия

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Клубника – очень теплолюбивая ягода, и затяжная зима плохо сказалась на урожае. По словам фермеров, более половины цветков попортили холод и сырость.По словам фермеров, выращивать клубнику выгодно, но ей необходимо много заботы. А в условиях, когда все вокруг, включая удобрения, подорожало, цена килограмма ягод должна быть гораздо выше. Низкая стоимость не оправдывает труда и денег, вложенных в выращивание клубники.Поэтому фермеры расширяют производство – выращивают арбузы, помидоры, огурцы. Но и от клубники отказываться не собираются, даже наоборот – планируют расширяться.

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видео, мультимедиа, сельское хозяйство, клубника, абхазия, видео