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Такие обстоятельства: Кутелия об антинаркотической программе для молодежи
Такие обстоятельства: Кутелия об антинаркотической программе для молодежи
Как в Абхазии будут работать с проблемой наркомании среди молодежи по линии Минпросвещения, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела по связям с... 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T15:42+0300
2022-05-20T15:42+0300
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Такие обстоятельства: Кутелия об антинаркотической программе для молодежи
Такие обстоятельства: Кутелия об антинаркотической программе для молодежи
Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и языковой политики и Госкомитет по делам молодежи и спорту представили свои программы по привлечению общественного внимания к проблеме наркомании на координационном совещании правоохранительных органов, посвященном борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Какой потенциал в этом вопросе есть у Министерства просвещения страны, рассказал Аслан Кутелия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, наркотики, аудио
Такие обстоятельства: Кутелия об антинаркотической программе для молодежи
15:42 20.05.2022 (обновлено: 16:12 20.05.2022)
Как в Абхазии будут работать с проблемой наркомании среди молодежи по линии Минпросвещения, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела по связям с общественностью министерства Аслан Кутелия.
Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и языковой политики и Госкомитет по делам молодежи и спорту представили свои программы по привлечению общественного внимания к проблеме наркомании на координационном совещании правоохранительных органов, посвященном борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Какой потенциал в этом вопросе есть у Министерства просвещения страны, рассказал Аслан Кутелия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.