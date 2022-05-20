https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/takie-obstoyatelstva-kuteliya-ob-antinarkoticheskoy-programme-dlya-molodezhi--1039185931.html

Такие обстоятельства: Кутелия об антинаркотической программе для молодежи

Такие обстоятельства: Кутелия об антинаркотической программе для молодежи

Как в Абхазии будут работать с проблемой наркомании среди молодежи по линии Минпросвещения, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела по связям с... 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T15:42+0300

2022-05-20T15:42+0300

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Такие обстоятельства: Кутелия об антинаркотической программе для молодежи Такие обстоятельства: Кутелия об антинаркотической программе для молодежи

Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и языковой политики и Госкомитет по делам молодежи и спорту представили свои программы по привлечению общественного внимания к проблеме наркомании на координационном совещании правоохранительных органов, посвященном борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Какой потенциал в этом вопросе есть у Министерства просвещения страны, рассказал Аслан Кутелия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, наркотики, аудио