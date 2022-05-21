https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/1039205170.html

Бессмертная память: в Сухуме отметили день окончания Кавказской войны

Бессмертная память: в Сухуме отметили день окончания Кавказской войны

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии ежегодно 21 мая. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T21:25+0300

2022-05-21T21:25+0300

2022-05-21T21:25+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

махаджиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/15/1039205022_0:81:1542:948_1920x0_80_0_0_af7e37631d4251aa062f2f23936f4b52.jpg

Кавказская война началась в 1817 году и завершилась через 47 лет, 21 мая 1864 года.По ее итогам тысячи представителей черкесских народов - абхазов, убыхов, абазин, были насильно выселены с родных земель. Им пришлось отправиться через море - в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.Памятная дата ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора - турецкая.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото , мультимедиа, махаджиры