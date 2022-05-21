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Бессмертная память: в Сухуме отметили день окончания Кавказской войны
Бессмертная память: в Сухуме отметили день окончания Кавказской войны
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии ежегодно 21 мая. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
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Кавказская война началась в 1817 году и завершилась через 47 лет, 21 мая 1864 года.По ее итогам тысячи представителей черкесских народов - абхазов, убыхов, абазин, были насильно выселены с родных земель. Им пришлось отправиться через море - в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.Памятная дата ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора - турецкая.
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фото, фото , мультимедиа, махаджиры

Бессмертная память: в Сухуме отметили день окончания Кавказской войны

21:25 21.05.2022
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День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии ежегодно 21 мая.
Кавказская война началась в 1817 году и завершилась через 47 лет, 21 мая 1864 года.
По ее итогам тысячи представителей черкесских народов - абхазов, убыхов, абазин, были насильно выселены с родных земель. Им пришлось отправиться через море - в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.
Памятная дата ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора - турецкая.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу.

В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кавказская война закончилась 158 лет назад, 21 мая 1864 года.

Кавказская война закончилась 158 лет назад, 21 мая 1864 года. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кавказская война закончилась 158 лет назад, 21 мая 1864 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После нее большая часть населения Абхазии была вынуждена переселиться в Османскую империю

После нее большая часть населения Абхазии была вынуждена переселиться в Османскую империю - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

После нее большая часть населения Абхазии была вынуждена переселиться в Османскую империю

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дорога была очень тяжелой, многие не сумели ее пережить и ступить еще раз на твердую землю.

Дорога была очень тяжелой, многие не сумели ее пережить и ступить еще раз на твердую землю. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дорога была очень тяжелой, многие не сумели ее пережить и ступить еще раз на твердую землю.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие выходцы из Абхазии в дальнейшем стали видными деятелями в разных частях Османской империи - Турции, Тунисе, Иордании.

Многие выходцы из Абхазии в дальнейшем стали видными деятелями в разных частях Османской империи - Турции, Тунисе, Иордании. - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие выходцы из Абхазии в дальнейшем стали видными деятелями в разных частях Османской империи - Турции, Тунисе, Иордании.

© Sputnik / Томас Тхайцук

О жертвах Кавказской войны и людях, навсегда покинувших родину, в Абхазии вспоминают каждый год.

О жертвах Кавказской войны и людях, навсегда покинувших родину, в Абхазии вспоминают каждый год. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

О жертвах Кавказской войны и людях, навсегда покинувших родину, в Абхазии вспоминают каждый год.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественной церемонии принимают участие представители политических и общественных кругов...

В торжественной церемонии принимают участие представители политических и общественных кругов... - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественной церемонии принимают участие представители политических и общественных кругов...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...и даже потомки абхазских махаджиров, вернувшиеся на историческую родину.

...и даже потомки абхазских махаджиров, вернувшиеся на историческую родину. - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

...и даже потомки абхазских махаджиров, вернувшиеся на историческую родину.

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