Бессмертная память: в Сухуме отметили день окончания Кавказской войны

Кавказская война началась в 1817 году и завершилась через 47 лет, 21 мая 1864 года.По ее итогам тысячи представителей черкесских народов - абхазов, убыхов, абазин, были насильно выселены с родных земель. Им пришлось отправиться через море - в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.Памятная дата ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора - турецкая.
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии ежегодно 21 мая.
Кавказская война началась в 1817 году и завершилась через 47 лет, 21 мая 1864 года.
По ее итогам тысячи представителей черкесских народов - абхазов, убыхов, абазин, были насильно выселены с родных земель. Им пришлось отправиться через море - в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.
Памятная дата ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора - турецкая.