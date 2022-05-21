https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/baranets-o-kapitulyatsii-boevikov-azova-istoricheskoe-sobytie-v-zhizni-mariupolya-1039203002.html

Баранец о капитуляции боевиков Азова*: историческое событие в жизни Мариуполя

Баранец о капитуляции боевиков Азова*: историческое событие в жизни Мариуполя

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что территория металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе окончательно... 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T18:37+0300

2022-05-21T18:37+0300

2022-05-21T18:37+0300

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В интервью Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что только после освобождения "Азовстали" можно считать, что город Мариуполь освобожден. Предлагались разные варианты, и был выбран самый гуманный - убедить боевиков сдаться, между смертью и жизнью выбрать жизнь.Баранец уверяет, что у боевиков с "Азовстали" в сознании наступил перелом. И сейчас спецслужбам, прежде всего, спецслужбам ДНР, предстоит понять, кто из сдавшихся был просто украинским военным, а кто - настоящим преступником.*Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

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