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Большие проблемы и большие возможности: каким будет курортный сезон в Абхазии

Большие проблемы и большие возможности: каким будет курортный сезон в Абхазии

В пресс-центре Sputnik представители власти и работники туристической отрасли обсудили предстоящий летний сезон и те проблемы, которые нужно успеть решить. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

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Министр по туризму Теймураз Хишба отметил, что в этом году Абхазии следует ожидать большого потока туристов. По его мнению, привлекательность республики обусловлена несколькими факторами, в том числе отсутствием языкового барьера для путешественников из России, возможностью пересечь границу с общегражданским паспортом и низкими ценами на отдых.Тем не менее, властям страны перед началом лета нужно решить несколько важных проблем. Первая из них - разработка и согласование упрощенной процедуры пересечения государственной границы, так как пропускной пункт не рассчитан на большое количество отдыхающих. Вторая - строгий контроль за деятельностью нелегальных гидов, наносящих большой ущерб имиджу Абхазии.

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