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Большие проблемы и большие возможности: каким будет курортный сезон в Абхазии
Большие проблемы и большие возможности: каким будет курортный сезон в Абхазии
В пресс-центре Sputnik представители власти и работники туристической отрасли обсудили предстоящий летний сезон и те проблемы, которые нужно успеть решить. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T08:50+0300
2022-05-21T08:50+0300
2022-05-21T09:33+0300
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Министр по туризму Теймураз Хишба отметил, что в этом году Абхазии следует ожидать большого потока туристов. По его мнению, привлекательность республики обусловлена несколькими факторами, в том числе отсутствием языкового барьера для путешественников из России, возможностью пересечь границу с общегражданским паспортом и низкими ценами на отдых.Тем не менее, властям страны перед началом лета нужно решить несколько важных проблем. Первая из них - разработка и согласование упрощенной процедуры пересечения государственной границы, так как пропускной пункт не рассчитан на большое количество отдыхающих. Вторая - строгий контроль за деятельностью нелегальных гидов, наносящих большой ущерб имиджу Абхазии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, видео, мультимедиа, туризм, отдых в абхазии, видео
Большие проблемы и большие возможности: каким будет курортный сезон в Абхазии
08:50 21.05.2022 (обновлено: 09:33 21.05.2022)
В пресс-центре Sputnik представители власти и работники туристической отрасли обсудили предстоящий летний сезон и те проблемы, которые нужно успеть решить.
Министр по туризму Теймураз Хишба отметил, что в этом году Абхазии следует ожидать большого потока туристов. По его мнению, привлекательность республики обусловлена несколькими факторами, в том числе отсутствием языкового барьера для путешественников из России, возможностью пересечь границу с общегражданским паспортом и низкими ценами на отдых.
Тем не менее, властям страны перед началом лета нужно решить несколько важных проблем. Первая из них - разработка и согласование упрощенной процедуры пересечения государственной границы, так как пропускной пункт не рассчитан на большое количество отдыхающих. Вторая - строгий контроль за деятельностью нелегальных гидов, наносящих большой ущерб имиджу Абхазии.