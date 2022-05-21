https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/eranosyan-u-amerikantsev-net-giperzvukovogo-oruzhiya-1039201241.html

Ераносян: у американцев нет гиперзвукового оружия

Ераносян: у американцев нет гиперзвукового оружия

Ранее ВВС США заявили, что провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T16:07+0300

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По словам эксперта Бюро военно-политического анализа Владимира Ераносяна, создать гиперзвуковое оружие Соединенные Штаты пытаются очень давно, так как признают свое отставание в этой области от России и Китая.США понимают, что российские "Сарматы" обладают боеголовками, которые имеют гиперзвуковую скорость, на самолетах МиГ-31 размещаются "Кинжалы", имеющие серьезную дальность применения и благодаря высокой скорости способные миновать систему противоракетной обороны. Ераносяна добавил, что Владимир Путин признает, что в течение нескольких лет необходимые технологии у американцев все же появятся, но когда это произойдет, непонятно, так как разработки идут с 2010 года, и их испытания завершились "катастрофой". Эксперт добавил, что у России в запасе есть около двух лет. Сейчас же в запасе у США есть только сверхзвуковые ракеты.

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