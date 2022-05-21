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Ераносян: у американцев нет гиперзвукового оружия
Ераносян: у американцев нет гиперзвукового оружия
Ранее ВВС США заявили, что провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T16:07+0300
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По словам эксперта Бюро военно-политического анализа Владимира Ераносяна, создать гиперзвуковое оружие Соединенные Штаты пытаются очень давно, так как признают свое отставание в этой области от России и Китая.США понимают, что российские "Сарматы" обладают боеголовками, которые имеют гиперзвуковую скорость, на самолетах МиГ-31 размещаются "Кинжалы", имеющие серьезную дальность применения и благодаря высокой скорости способные миновать систему противоракетной обороны. Ераносяна добавил, что Владимир Путин признает, что в течение нескольких лет необходимые технологии у американцев все же появятся, но когда это произойдет, непонятно, так как разработки идут с 2010 года, и их испытания завершились "катастрофой". Эксперт добавил, что у России в запасе есть около двух лет. Сейчас же в запасе у США есть только сверхзвуковые ракеты.
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Ераносян: у американцев нет гиперзвукового оружия
16:07 21.05.2022 (обновлено: 16:10 21.05.2022)
Ранее ВВС США заявили, что провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A.
По словам эксперта Бюро военно-политического анализа Владимира Ераносяна, создать гиперзвуковое оружие Соединенные Штаты пытаются очень давно, так как признают свое отставание в этой области от России и Китая.
США понимают, что российские "Сарматы" обладают боеголовками, которые имеют гиперзвуковую скорость, на самолетах МиГ-31 размещаются "Кинжалы", имеющие серьезную дальность применения и благодаря высокой скорости способные миновать систему противоракетной обороны.
Ераносяна добавил, что Владимир Путин признает, что в течение нескольких лет необходимые технологии у американцев все же появятся, но когда это произойдет, непонятно, так как разработки идут с 2010 года, и их испытания завершились "катастрофой".
Эксперт добавил, что у России в запасе есть около двух лет. Сейчас же в запасе у США есть только сверхзвуковые ракеты.