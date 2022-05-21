https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/mariya-bartsits-o-pobede-v-festivale-moya-rodinka-1039164360.html
Мария Барциц о победе в фестивале "Моя родинка"
Мария Барциц о победе в фестивале "Моя родинка"
Победительница фестиваля "Мояродинка" Мария Барциц рассказала, как эта победа поможет ей в дальнейшем выборе жизненного пути. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T10:59+0300
2022-05-21T10:59+0300
2022-05-21T10:59+0300
радио
подкасты
абхазия
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/13/1039164330_0:0:946:532_1920x0_80_0_0_4165cd95b15b122b1aaacb25d0e2c33e.jpg
Мария Барциц о победе в фестивале "Моя родинка"
Мария Барциц о победе в фестивале "Моя родинка"
Итоги видеофестиваля "Мояродинка" подвели в Сухуме 14 мая. Первое место заняла работа Марии Барциц. О своей работе и о том, кто ей помог достигнуть такого блестящего результата, Мария рассказала в интервью Sputnik Абхазия. Подробности слушайте в аудиофайле. Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК).Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики. Мероприятие проводится в рамках расширения российско-абхазского сотрудничества.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/13/1039164330_45:0:946:676_1920x0_80_0_0_8c6e72f0f333ae791c53a132c73e9c5e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, кино, аудио
Мария Барциц о победе в фестивале "Моя родинка"
Победительница фестиваля "Мояродинка" Мария Барциц рассказала, как эта победа поможет ей в дальнейшем выборе жизненного пути.
Итоги видеофестиваля "Мояродинка" подвели в Сухуме 14 мая. Первое место заняла работа Марии Барциц. О своей работе и о том, кто ей помог достигнуть такого блестящего результата, Мария рассказала в интервью Sputnik Абхазия.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК).
Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики. Мероприятие проводится в рамках расширения российско-абхазского сотрудничества.