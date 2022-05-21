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Мария Барциц о победе в фестивале "Моя родинка"

Мария Барциц о победе в фестивале "Моя родинка"

Победительница фестиваля "Мояродинка" Мария Барциц рассказала, как эта победа поможет ей в дальнейшем выборе жизненного пути. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T10:59+0300

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Мария Барциц о победе в фестивале "Моя родинка" Мария Барциц о победе в фестивале "Моя родинка"

Итоги видеофестиваля "Мояродинка" подвели в Сухуме 14 мая. Первое место заняла работа Марии Барциц. О своей работе и о том, кто ей помог достигнуть такого блестящего результата, Мария рассказала в интервью Sputnik Абхазия. Подробности слушайте в аудиофайле. Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК).Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики. Мероприятие проводится в рамках расширения российско-абхазского сотрудничества.

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