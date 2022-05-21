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Первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошли в Сухуме
Первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошли в Сухуме
В турнире республиканского уровня приняли участие 30 спортсменов из Гагры, Гудауты и Сухума 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T21:42+0300
2022-05-21T21:42+0300
2022-05-21T21:42+0300
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. 21 мая в Республиканской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания прошли первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике.По итогам соревнований, первое общекомандное место заняли спортсмены из Гагры, второе - из Сухума, третье - из Гудауты.В соревнованиях участвовала и представительница прекрасного пола. Ангелина Странадко заняла первое место. Кроме нее, "золота" удостоились Артур Меликян, Дмитрий Шацких, Евгений Странадко, Альберт Меликян, Рамин Цейба, Элкан Лазба, Асатур Саакян, Мисак Акопян, Гудиса Гумба, Зураб Барзания и Дамир Пкин, который был самым юным участником турнира.Участников наградили медалями, грамотами, победителей наградили кубками.
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спорт, новости, абхазия
Первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошли в Сухуме
В турнире республиканского уровня приняли участие 30 спортсменов из Гагры, Гудауты и Сухума
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. 21 мая в Республиканской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания прошли первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике.
По итогам соревнований, первое общекомандное место заняли спортсмены из Гагры, второе - из Сухума, третье - из Гудауты.
В соревнованиях участвовала и представительница прекрасного пола. Ангелина Странадко заняла первое место.
Кроме нее, "золота" удостоились Артур Меликян, Дмитрий Шацких, Евгений Странадко, Альберт Меликян, Рамин Цейба, Элкан Лазба, Асатур Саакян, Мисак Акопян, Гудиса Гумба, Зураб Барзания и Дамир Пкин, который был самым юным участником турнира.
Участников наградили медалями, грамотами, победителей наградили кубками.