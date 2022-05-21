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Первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошли в Сухуме
Первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошли в Сухуме
В турнире республиканского уровня приняли участие 30 спортсменов из Гагры, Гудауты и Сухума 21.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. 21 мая в Республиканской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания прошли первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике.По итогам соревнований, первое общекомандное место заняли спортсмены из Гагры, второе - из Сухума, третье - из Гудауты.В соревнованиях участвовала и представительница прекрасного пола. Ангелина Странадко заняла первое место. Кроме нее, "золота" удостоились Артур Меликян, Дмитрий Шацких, Евгений Странадко, Альберт Меликян, Рамин Цейба, Элкан Лазба, Асатур Саакян, Мисак Акопян, Гудиса Гумба, Зураб Барзания и Дамир Пкин, который был самым юным участником турнира.Участников наградили медалями, грамотами, победителей наградили кубками.
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Первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошли в Сухуме

21:42 21.05.2022
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуСтали известны победители и призеры первенства и чемпионата Абхазии по тяжелой атлетике
Стали известны победители и призеры первенства и чемпионата Абхазии по тяжелой атлетике - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
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В турнире республиканского уровня приняли участие 30 спортсменов из Гагры, Гудауты и Сухума
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. 21 мая в Республиканской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания прошли первенство и чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике.
По итогам соревнований, первое общекомандное место заняли спортсмены из Гагры, второе - из Сухума, третье - из Гудауты.
В соревнованиях участвовала и представительница прекрасного пола. Ангелина Странадко заняла первое место.
Кроме нее, "золота" удостоились Артур Меликян, Дмитрий Шацких, Евгений Странадко, Альберт Меликян, Рамин Цейба, Элкан Лазба, Асатур Саакян, Мисак Акопян, Гудиса Гумба, Зураб Барзания и Дамир Пкин, который был самым юным участником турнира.
Участников наградили медалями, грамотами, победителей наградили кубками.
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