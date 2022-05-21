Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/pominalnuyu-svechu-zazhgli-v-sukhume-v-pamyat-o-zhertvakh-kavkazskoy-voyny-1039203930.html
Поминальную свечу зажгли в Сухуме в память о жертвах Кавказской войны
Поминальную свечу зажгли в Сухуме в память о жертвах Кавказской войны
21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а... 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T20:08+0300
2022-05-21T21:26+0300
в абхазии
новости
сухум
махаджиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/15/1039204929_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_6fa804c09a55534f76797026c252d21a.jpg
СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мероприятия в честь Дня памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов прошли в Сухуме у памятника Махаджирам. После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, по традиции на морском берегу зажгли большую памятную свечу (ашьамака) и ритуальный костер. Затем участники памятного мероприятия опустили цветы и венки в море, в знак памяти о погибших махаджирах. 21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны, после которой большая часть населения Абхазии была вынуждена погрузиться в турецкие суда и навсегда покинуть родину. Многие из них не пережили тяжелого пути.Ежегодно памятная дата отмечается абхазскими диаспорами - потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – турецкая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/boleznennaya-tema-na-ploschadke-guma-otkrylas-dvukhdnevnaya-vystavka-1039201960.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/15/1039204929_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_eb1230c38abcb317100c2947ea08e8bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, сухум, махаджиры

Поминальную свечу зажгли в Сухуме в память о жертвах Кавказской войны

20:08 21.05.2022 (обновлено: 21:26 21.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мероприятия в честь Дня памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов прошли в Сухуме у памятника Махаджирам.
Поклониться памяти насильственно изгнанных жителей Абхазии пришло большое количество людей, среди которых были и репатрианты - люди, чьи предки стали были вынуждены покинуть родные края более 150 лет назад.
После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, по традиции на морском берегу зажгли большую памятную свечу (ашьамака) и ритуальный костер.
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
Затем участники памятного мероприятия опустили цветы и венки в море, в знак памяти о погибших махаджирах.
21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны, после которой большая часть населения Абхазии была вынуждена погрузиться в турецкие суда и навсегда покинуть родину. Многие из них не пережили тяжелого пути.
Экспозиция работ скульптора и художника Амирана Адлейба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
В Абхазии
Болезненная тема: на площадке "Гума" открылась двухдневная выставка
17:02
Ежегодно памятная дата отмечается абхазскими диаспорами - потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – турецкая.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0