Поминальную свечу зажгли в Сухуме в память о жертвах Кавказской войны
20:08 21.05.2022 (обновлено: 21:26 21.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук
21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мероприятия в честь Дня памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов прошли в Сухуме у памятника Махаджирам.
Поклониться памяти насильственно изгнанных жителей Абхазии пришло большое количество людей, среди которых были и репатрианты - люди, чьи предки стали были вынуждены покинуть родные края более 150 лет назад.
После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, по традиции на морском берегу зажгли большую памятную свечу (ашьамака) и ритуальный костер.
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
Затем участники памятного мероприятия опустили цветы и венки в море, в знак памяти о погибших махаджирах.
21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны, после которой большая часть населения Абхазии была вынуждена погрузиться в турецкие суда и навсегда покинуть родину. Многие из них не пережили тяжелого пути.
Ежегодно памятная дата отмечается абхазскими диаспорами - потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – турецкая.