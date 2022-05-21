https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/pominalnuyu-svechu-zazhgli-v-sukhume-v-pamyat-o-zhertvakh-kavkazskoy-voyny-1039203930.html

Поминальную свечу зажгли в Сухуме в память о жертвах Кавказской войны

Поминальную свечу зажгли в Сухуме в память о жертвах Кавказской войны

21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а... 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T20:08+0300

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мероприятия в честь Дня памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов прошли в Сухуме у памятника Махаджирам. После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, по традиции на морском берегу зажгли большую памятную свечу (ашьамака) и ритуальный костер. Затем участники памятного мероприятия опустили цветы и венки в море, в знак памяти о погибших махаджирах. 21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны, после которой большая часть населения Абхазии была вынуждена погрузиться в турецкие суда и навсегда покинуть родину. Многие из них не пережили тяжелого пути.Ежегодно памятная дата отмечается абхазскими диаспорами - потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – турецкая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/boleznennaya-tema-na-ploschadke-guma-otkrylas-dvukhdnevnaya-vystavka-1039201960.html

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