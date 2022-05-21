https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/uchastniki-studencheskoy-olimpiady-v-moskve-byli-nastroeny-tolko-na-pobedu---1039187498.html

Участники студенческой олимпиады в Москве: были настроены только на победу

Участники студенческой олимпиады в Москве: были настроены только на победу

Старший преподаватель кафедры экономической теории Анна Адлейба и студенты экономического факультета АГУ Леон Чкадуа, Киамал Кур-ипа в эфире радио Sputnik... 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T13:51+0300

2022-05-21T13:51+0300

2022-05-21T13:51+0300

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Участники студенческой олимпиады в Москве: были настроены только на победу Участники студенческой олимпиады в Москве: были настроены только на победу

Команда студентов экономического факультета Абхазского государственного университета с разрывом в 12 баллов обошла команду Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и заняла первое место в ежегодной международной студенческой олимпиаде по истории экономических учений. Стоить отметить в олимпиаде участвовали студенты ведущих вузов России, в том числе Высшей школы экономики.Гости студии поделились своими эмоциями от участия на олимпиаде, рассказали, как готовились к ней и ожидаема ли была победа для них.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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