https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/vecher-pamyati-tarasa-shamba-proshel-v-karachaevo-cherkessii-1039194111.html

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкесии

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкесии

Тарас Шамба более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, он внес огромный вклад в налаживание и развитие связей Абхазии с... 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T10:07+0300

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Вечер памяти, посвященный известнейшему абхазскому и российскому общественно-политическому деятелю Тарасу Шамба состоялся 20 мая в ауле Псыж в Карачаево-Черкесии, сообщает Министерство культуры Абхазии.На встрече присутствовали министр культуры Абхазии Даур Кове, советник президента Абхазии по науке и культуре Нугзар Логуа, многие другие общественные и политические деятели из Абхазии и республик Северного Кавказа.Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 83 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.Он - автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/taras-shamba-80-let-1024586522.html

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