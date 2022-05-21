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Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкесии
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкесии
Тарас Шамба более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, он внес огромный вклад в налаживание и развитие связей Абхазии с... 21.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Вечер памяти, посвященный известнейшему абхазскому и российскому общественно-политическому деятелю Тарасу Шамба состоялся 20 мая в ауле Псыж в Карачаево-Черкесии, сообщает Министерство культуры Абхазии.На встрече присутствовали министр культуры Абхазии Даур Кове, советник президента Абхазии по науке и культуре Нугзар Логуа, многие другие общественные и политические деятели из Абхазии и республик Северного Кавказа.Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 83 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.Он - автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/taras-shamba-80-let-1024586522.html
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абхазия, тарас шамба, новости, культура

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкесии

10:07 21.05.2022 (обновлено: 10:47 21.05.2022)
© Foto / Министерство культуры АбхазииCостоялся вечер памяти Тараса Шамба
Cостоялся вечер памяти Тараса Шамба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
© Foto / Министерство культуры Абхазии
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Тарас Шамба более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, он внес огромный вклад в налаживание и развитие связей Абхазии с другими народами Северного Кавказа.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Вечер памяти, посвященный известнейшему абхазскому и российскому общественно-политическому деятелю Тарасу Шамба состоялся 20 мая в ауле Псыж в Карачаево-Черкесии, сообщает Министерство культуры Абхазии.
Выступающие говорили о заслугах Шамба в борьбе за независимость Абхазии, о его вкладе в укрепление связей между абхазами, абазинами и черкесами, поделились воспоминаниями о Тарасе Мироновиче, о дружбе и работе с ним.
На встрече присутствовали министр культуры Абхазии Даур Кове, советник президента Абхазии по науке и культуре Нугзар Логуа, многие другие общественные и политические деятели из Абхазии и республик Северного Кавказа.
© Foto / Министерство культуры Абхазии

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Министерство культуры Абхазии

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии

© Foto / Министерство культуры Абхазии

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Министерство культуры Абхазии

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии

1/2
© Foto / Министерство культуры Абхазии

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии

2/2
© Foto / Министерство культуры Абхазии

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии

Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 83 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.
Тарас Шамба - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2021
В Абхазии
Президент всех абхазов: памяти Тараса Шамба
29 июля 2021, 15:41
Он - автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".
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