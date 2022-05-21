Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкесии
10:07 21.05.2022 (обновлено: 10:47 21.05.2022)
© Foto / Министерство культуры АбхазииCостоялся вечер памяти Тараса Шамба
© Foto / Министерство культуры Абхазии
Тарас Шамба более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, он внес огромный вклад в налаживание и развитие связей Абхазии с другими народами Северного Кавказа.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Вечер памяти, посвященный известнейшему абхазскому и российскому общественно-политическому деятелю Тарасу Шамба состоялся 20 мая в ауле Псыж в Карачаево-Черкесии, сообщает Министерство культуры Абхазии.
Выступающие говорили о заслугах Шамба в борьбе за независимость Абхазии, о его вкладе в укрепление связей между абхазами, абазинами и черкесами, поделились воспоминаниями о Тарасе Мироновиче, о дружбе и работе с ним.
На встрече присутствовали министр культуры Абхазии Даур Кове, советник президента Абхазии по науке и культуре Нугзар Логуа, многие другие общественные и политические деятели из Абхазии и республик Северного Кавказа.
© Foto / Министерство культуры Абхазии
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии
1/2
© Foto / Министерство культуры Абхазии
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии
© Foto / Министерство культуры Абхазии
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии
2/2
© Foto / Министерство культуры Абхазии
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии
1/2
© Foto / Министерство культуры Абхазии
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии
2/2
© Foto / Министерство культуры Абхазии
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в Карачаево-Черкессии
Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 83 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.
29 июля 2021, 15:41
Он - автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".