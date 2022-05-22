https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/abkhazskaya-boevaya-galera-vnov-nachala-kursirovat-po-ritse---1039211848.html

Абхазская боевая галера возобновила прогулки по Рице

Абхазская боевая галера возобновила прогулки по Рице

Реплика боевой галеры была воссоздана и доставлена на Рицу в августе 2021 года. 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T16:56+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Реплика абхазской боевой галеры вновь курсирует по озеру Рица, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе этнопарка "Апсны"."Со вчерашнего дня галера уже на Рице и начала свою работу", - отметили в этнопарке.Жители и гости республики могут насладиться видами Рицы и окружающим ее пейзажем во время водных прогулок.Реплика боевой галеры была воссоздана и доставлена на Рицу в августе 2021 года. До конца сентября судно курсировало по озеру, затем его перевезли на зимний период в этнопарк "Апсны".В этом году галера будет ходить на озере до конца октября, если позволят погодные условия.В этнопарке "Апсны" планируют воссоздать еще одно судно и также пустить по Рице.Боевая галера была построена по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу руководства этнопарка. На ней установлены два электрических мотора, которые питаются четырьмя аккумуляторами, судном можно управлять веслами. Галера может развивать скорость до 14 километров в час, вмещает 25 человек.Автор воссозданной абхазской галеры - художник Батал Джапуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210815/Na-krylyakh-yastreba-traditsionnuyu-galeru-abkhazov-prezentovali-na-Ritse-1033042361.html

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озеро рица, туристы, отдых в абхазии