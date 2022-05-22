https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/dopolnitelnoe-vremya-olimpiyskiy-chempion-dorokhov-o-voleybole-sekretakh-masterstva-1039153077.html

Дополнительное время: олимпийский чемпион Дорохов о волейболе, секретах мастерства

Дополнительное время: олимпийский чемпион Дорохов о волейболе, секретах мастерства

Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР по волейболу, уроженец Сухума Владимир Дорохов в эфире радио Sputnik поделился впечатлениями от родного... 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T17:26+0300

2022-05-22T17:26+0300

2022-05-22T17:26+0300

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Дополнительное время: олимпийский чемпион Дорохов о волейболе, секретах мастерства Дополнительное время: олимпийский чемпион Дорохов о волейболе, секретах мастерства

Владимир Дорохов - чемпион Олимпийских игр в Москве, Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка мира, четырехкратный чемпион Европы.Уроженец Сухума, волейболист, достигший в спорте высочайших результатов, единственный из игроков мира обладатель номинации "Мистер волейбол" Владимир Дорохов в эфире радио Sputnik поделился секретами мастерства. По его мнению, много факторов, которые влияют на конечный результат, но основное - любовь к своему делу и понимание, что без большого труда , может ничего не получиться. Владимир Вячеславович рассказал и о том, как получил звание "Мистер волейбол"."По-моему, это было в 1977 году в Японии на Кубке мира. Это был даже не конкурс, я в нем не участвовал, это все было без меня. Выбрали, даже не знаю, как проводился конкурс, то ли на телевидении, то ли на радио. Меня просто поставили перед фактом", - рассказал Дорохов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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