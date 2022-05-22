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Эксперт о расширении НАТО: уже "окучивает" и другие страны

Эксперт о расширении НАТО: уже "окучивает" и другие страны

Ситуацию с расширением НАТО прокомментировал военно-политический эксперт Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай. 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T11:23+0300

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Эксперт о расширении НАТО: уже "окучивает" и другие страны Эксперт о расширении НАТО: уже "окучивает" и другие страны

В беседе на радио Sputnik Беларусь Чернобай отметил, что пока Россия занята спецоперацией на Украине, НАТО будет пытаться вовлечь в свои ряды новые страны."Не только Финляндия и Швеция могут вступить в блок, его политики и военные в последнее время стали "окучивать" и другие страны. Мы видим, как активизировался вопрос вступления в НАТО Косово, форсируется общественное мнение в Австрии и Швейцарии, возобновляются разговоры о приглашении в альянс Грузии", – заявил эксперт.Он считает, что ОДКБ не будет расширяться за счет приема новых членов."Не думаю, что такое произойдет, по крайней мере, в ближайшее время. Идет трансформация каких-то задач, мы видим, что появляется новые вызовы и угрозы. К примеру, на момент основания организации вопросы информационной безопасности были не столь актуальны, как сейчас, интернет только делал первые шаги. Не был настолько актуальным вопрос наркотрафика, а вот экология стала актуальной, и таких вопросов много. Но главным остается предотвращение военной угрозы для государств ОДКБ", – пояснил Чернобай.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава организации Йенс Столтенберг заявил, что она будет рада видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции. Оба государства официально приняли решение о вступлении в НАТО и подали свои заявки 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявок о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщило РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Послы стран НАТО встретились, чтобы начать переговоры о приеме скандинавских стран в тот же день, когда они подали свои заявки, но Анкара воспрепятствовала этому, что приостановило весь процесс.В Москве неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.Полный комментарий слушайте в аудиоверсии.

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в мире, политика, нато, финляндия, швеция, россия, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио