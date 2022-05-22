https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/lukashenko-pribyl-v-sochi-dlya-vstrechi-s-putinym-1039212396.html

Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным

Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 23 мая для деловых переговоров. 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T18:36+0300

2022-05-22T18:36+0300

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новости

сочи

владимир путин

александр лукашенко

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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для очных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.Он заявил, что лидеры двух государств обсудят ключевые вопросы по взаимодействию в рамках текущей политической ситуации. Мэр особо отметил важность проведения подобных встреч на высшем уровне на территории курорта.

сочи

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новости, сочи, владимир путин, александр лукашенко