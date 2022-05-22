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Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным
Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным
Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 23 мая для деловых переговоров. 22.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-22T18:36+0300
2022-05-22T18:36+0300
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для очных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.Он заявил, что лидеры двух государств обсудят ключевые вопросы по взаимодействию в рамках текущей политической ситуации. Мэр особо отметил важность проведения подобных встреч на высшем уровне на территории курорта.
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новости, сочи, владимир путин, александр лукашенко
Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным
18:36 22.05.2022 (обновлено: 19:13 22.05.2022)
Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 23 мая для деловых переговоров.
СУХУМ, 22 мая – Sputnik.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для очных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале
.
"Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - написал градоначальник.
Он заявил, что лидеры двух государств обсудят ключевые вопросы по взаимодействию в рамках текущей политической ситуации.
Мэр особо отметил важность проведения подобных встреч на высшем уровне на территории курорта.