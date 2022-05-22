https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/politolog-poyasnil-pochemu-turtsiya-ne-podderzhivaet-chlenstvo-shvetsii-i-finlyandii-v-nato-1039210726.html

Политолог пояснил, почему Турция не поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог пояснил, почему Турция не поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО

О причинах, по которым Турция не поддерживает членство Финляндии и Швеции в НАТО радио Sputnik рассказал политолог Александр Асафов. 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T14:16+0300

2022-05-22T14:16+0300

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Политолог пояснил, почему Турция не поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО Политолог пояснил, почему Турция не поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО

Проблема не в Курдистане, а в оппонентах для Эрдогана, считает политолог Асафов. Это не только РПК - рабочая партия Курдистана, члены, которой, между прочим, присутствуют в парламенте в Швеции. Это еще вопрос гюленистов."Это вопрос политический. Это не вопрос ситуации с курдами внутри Турции, на границах Турции или в соседних регионах. Это вопрос политических противников. Дело в том, что ровно через год выборы, причем выборы двойные: парламентские и президентские. И, конечно, в этой ситуации, он должен быть принципиальным во всех своих идеологических вопросах", - сказал Асафов.Он добавил, что, вступая в переговоры, Эрдоган добавил еще требований, связанных с вооружением, что называется на сдачу. После длительных консультаций выход будет найден, и позиция Турции будет преодолена. Вопрос в том, сколько это будет стоить Финляндии, Швеции и Евросоюзу в целом.Турция одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть Скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.

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