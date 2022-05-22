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Российские войска уничтожили более 600 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Российские войска уничтожили более 600 районов сосредоточения живой силы ВСУ

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Более 600 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено российской армией за минувшие сутки, следует из утреннего... 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T12:17+0300

2022-05-22T12:17+0300

2022-05-22T12:17+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Более 600 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено российской армией за минувшие сутки, следует из утреннего брифинга официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. Так, ракетными войсками и артиллерией были поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в населенных пунктах ДНР и ЛНР.Российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад с боеприпасами в районе Красный Лиман. В результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники, уточнил генерал.Российские силы ПВО в течение суток сбили в воздухе 11 украинских беспилотников, перехватили два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

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