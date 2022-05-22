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Российский "меч возмездия": командующий РВСН раскрыл возможности "Сармата"
Российский "меч возмездия": командующий РВСН раскрыл возможности "Сармата"
"Сармат" - самая мощная баллистическая ракета в мире, она не имеет аналогов. 22.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-22T09:31+0300
2022-05-22T09:31+0300
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Командующий РВСН Сергей Каракаев назвал новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия" в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".Касаясь названия ракеты, Каракаев напомнил, что сарматы были бесстрашным древним народом, создавшим тяжелую конницу, которая имела на вооружении длинное тяжелое копье и стрелы."И самое главное - был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников. И всегда перед набегом они думали, что за счет этого меча и будет им возмездие. Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить - это может быть меч возмездия. То, что предупреждает, что Россия надежно защищена", - пояснил Каракаев.Говоря о характеристиках "Сармата", командующий РВСН уточнил, что межконтинентальная баллистическая ракета может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям.По мнению Каракаева, в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия. Благодаря своей надежности ракета простоит на вооружении ВС России до 50 лет, предположил он."Сармат" - самая мощная баллистическая ракета в мире, не имеющая аналогов. Первый пуск российской ракеты был успешно произведен 20 апреля на испытательном космодроме "Плесецк".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/sarmat--vysokaya-neotrazimaya-giperzvukovaya-dusha-rossii-1038762300.html
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россия, армия, вооружения, новости
Российский "меч возмездия": командующий РВСН раскрыл возможности "Сармата"
09:31 22.05.2022 (обновлено: 09:41 22.05.2022)
"Сармат" - самая мощная баллистическая ракета в мире, она не имеет аналогов.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Командующий РВСН Сергей Каракаев назвал новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия" в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
Касаясь названия ракеты, Каракаев напомнил, что сарматы были бесстрашным древним народом, создавшим тяжелую конницу, которая имела на вооружении длинное тяжелое копье и стрелы.
"И самое главное - был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников. И всегда перед набегом они думали, что за счет этого меча и будет им возмездие. Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить - это может быть меч возмездия. То, что предупреждает, что Россия надежно защищена", - пояснил Каракаев.
Говоря о характеристиках "Сармата", командующий РВСН уточнил, что межконтинентальная баллистическая ракета может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям.
По мнению Каракаева, в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия. Благодаря своей надежности ракета простоит на вооружении ВС России до 50 лет, предположил он.
"Сармат" - самая мощная баллистическая ракета в мире, не имеющая аналогов. Первый пуск российской ракеты был успешно произведен 20 апреля на испытательном космодроме "Плесецк".