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"Дай бог им здоровья": дедушка из Мариуполя поблагодарил российских военных за помощь
"Дай бог им здоровья": дедушка из Мариуполя поблагодарил российских военных за помощь
Пожилой житель Мариуполя, чей дом находится рядом с комбинатом "Азовсталь", рассказал о помощи российских военных. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T13:40+0300
2022-05-23T13:40+0300
2022-05-23T13:40+0300
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Пожилой житель Мариуполя, чей дом находится рядом с комбинатом "Азовсталь", рассказал о помощи российских военных."Помогают ребята, дай бог им здоровья. И водичку приносят, и хлебушек, и консервы", — поделился мужчина.В городе у него жила родная сестра, но связь с ней оборвалась несколько месяцев назад. О том, как живет мариуполец сейчас, — смотрите в нашем видео.
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россия, украина, мариуполь, видео, мультимедиа, видео
"Дай бог им здоровья": дедушка из Мариуполя поблагодарил российских военных за помощь
Пожилой житель Мариуполя, чей дом находится рядом с комбинатом "Азовсталь", рассказал о помощи российских военных.
"Помогают ребята, дай бог им здоровья. И водичку приносят, и хлебушек, и консервы", — поделился мужчина.
В городе у него жила родная сестра, но связь с ней оборвалась несколько месяцев назад.
О том, как живет мариуполец сейчас, — смотрите в нашем видео.