https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/day-bog-im-zdorovya-dedushka-iz-mariupolya-poblagodaril-rossiyskikh-voennykh-za-pomosch-1039218631.html

"Дай бог им здоровья": дедушка из Мариуполя поблагодарил российских военных за помощь

"Дай бог им здоровья": дедушка из Мариуполя поблагодарил российских военных за помощь

Пожилой житель Мариуполя, чей дом находится рядом с комбинатом "Азовсталь", рассказал о помощи российских военных. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T13:40+0300

2022-05-23T13:40+0300

2022-05-23T13:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Пожилой житель Мариуполя, чей дом находится рядом с комбинатом "Азовсталь", рассказал о помощи российских военных."Помогают ребята, дай бог им здоровья. И водичку приносят, и хлебушек, и консервы", — поделился мужчина.В городе у него жила родная сестра, но связь с ней оборвалась несколько месяцев назад. О том, как живет мариуполец сейчас, — смотрите в нашем видео.

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