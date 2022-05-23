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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/day-bog-im-zdorovya-dedushka-iz-mariupolya-poblagodaril-rossiyskikh-voennykh-za-pomosch-1039218631.html
"Дай бог им здоровья": дедушка из Мариуполя поблагодарил российских военных за помощь
"Дай бог им здоровья": дедушка из Мариуполя поблагодарил российских военных за помощь
Пожилой житель Мариуполя, чей дом находится рядом с комбинатом "Азовсталь", рассказал о помощи российских военных. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T13:40+0300
2022-05-23T13:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Пожилой житель Мариуполя, чей дом находится рядом с комбинатом "Азовсталь", рассказал о помощи российских военных."Помогают ребята, дай бог им здоровья. И водичку приносят, и хлебушек, и консервы", — поделился мужчина.В городе у него жила родная сестра, но связь с ней оборвалась несколько месяцев назад. О том, как живет мариуполец сейчас, — смотрите в нашем видео.
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россия, украина, мариуполь, видео, мультимедиа, видео

"Дай бог им здоровья": дедушка из Мариуполя поблагодарил российских военных за помощь

13:40 23.05.2022
© Видео Sputnik
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Пожилой житель Мариуполя, чей дом находится рядом с комбинатом "Азовсталь", рассказал о помощи российских военных.
"Помогают ребята, дай бог им здоровья. И водичку приносят, и хлебушек, и консервы", — поделился мужчина.
В городе у него жила родная сестра, но связь с ней оборвалась несколько месяцев назад.
О том, как живет мариуполец сейчас, — смотрите в нашем видео.
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