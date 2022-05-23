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Движение на улице Гулиа в Сухуме частично перекрыто
Движение на улице Гулиа в Сухуме частично перекрыто
Ремонт трех центральных улиц Сухума - Абазинской, Гулиа и Джонуа - производится по Инвестпрограмме содействия развитию Абхазии. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T09:01+0300
2022-05-23T09:01+0300
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Три участка улицы Гулиа в Сухуме будут перекрыты в понедельник 23 мая, сообщает столичная мэрия.На одной из самых протяженных улиц Сухума продолжается укладка второго слоя асфальта. В связи с ремонтными работами будет перекрыто автомобильное движение по улице Гулиа на участке от улицы Агумава до улицы Имама Шамиля, а также на перекрестках улиц Вардания-Гулиа, Амичба-Гулиа.
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сухум, новости, улицы, ремонт
Движение на улице Гулиа в Сухуме частично перекрыто
09:01 23.05.2022 (обновлено: 09:12 23.05.2022)
Ремонт трех центральных улиц Сухума - Абазинской, Гулиа и Джонуа - производится по Инвестпрограмме содействия развитию Абхазии.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik.
Три участка улицы Гулиа в Сухуме будут перекрыты в понедельник 23 мая, сообщает
столичная мэрия.
На одной из самых протяженных улиц Сухума продолжается укладка второго слоя асфальта.
В связи с ремонтными работами будет перекрыто автомобильное движение по улице Гулиа на участке от улицы Агумава до улицы Имама Шамиля, а также на перекрестках улиц Вардания-Гулиа, Амичба-Гулиа.