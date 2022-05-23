https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/dvizhenie-na-ulitse-gulia-v-sukhume-budet-chastichno-perekryto-v-ponedelnik-1039214876.html

Движение на улице Гулиа в Сухуме частично перекрыто

Движение на улице Гулиа в Сухуме частично перекрыто

Ремонт трех центральных улиц Сухума - Абазинской, Гулиа и Джонуа - производится по Инвестпрограмме содействия развитию Абхазии. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T09:01+0300

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2022-05-23T09:12+0300

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Три участка улицы Гулиа в Сухуме будут перекрыты в понедельник 23 мая, сообщает столичная мэрия.На одной из самых протяженных улиц Сухума продолжается укладка второго слоя асфальта. В связи с ремонтными работами будет перекрыто автомобильное движение по улице Гулиа на участке от улицы Агумава до улицы Имама Шамиля, а также на перекрестках улиц Вардания-Гулиа, Амичба-Гулиа.

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сухум, новости, улицы, ремонт