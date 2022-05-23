https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/igumen-o-simone-kananite-ne-kazhdoy-strane-povezlo-chtoby-apostol-khrista-osvyatil-zemlyu-1039217910.html
Игумен о Симоне Кананите: не каждой стране повезло, чтобы апостол Христа освятил землю
Игумен о Симоне Кананите: не каждой стране повезло, чтобы апостол Христа освятил землю
Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) в интервью радио Sputnik рассказал о значении святого Симона Кананита для... 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T12:48+0300
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Отец Игнатий о Симоне Каноните
Отец Игнатий о Симоне Каноните
День памяти Святого великомученика, одного из апостолов Иисуса Христа отмечается в республике ежегодно 23 мая. В 2013 году эта дата в стране была объявлена праздничным выходным днем.Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) в интервью радио Sputnik отметил, что этот день является особенным в жизни церкви, в частности, в жизни абхазской православной церкви. Подробности слушайте в аудиофайле. Согласно писанию, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.Симон Кананит поселился в одном из гротов древнего Нового Афона, где молился Господу и проповедовал христианство. В наши дни это место ежегодно посещают тысячи паломников из России и православные жители Абхазии.Миссия апостола в Абхазии продлилась недолго. Симон Кананит был убит на берегу реки Псырцха. Кто посмел отнять жизнь у проповедника, все еще доподлинно неизвестно. По одной из версий, Кананита казнили римские военные.
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Игумен о Симоне Кананите: не каждой стране повезло, чтобы апостол Христа освятил землю
12:48 23.05.2022 (обновлено: 16:34 23.05.2022)
Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) в интервью радио Sputnik рассказал о значении святого Симона Кананита для Абхазии.
День памяти Святого великомученика, одного из апостолов Иисуса Христа отмечается в республике ежегодно 23 мая. В 2013 году эта дата в стране была объявлена праздничным выходным днем.
Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) в интервью радио Sputnik отметил, что этот день является особенным в жизни церкви, в частности, в жизни абхазской православной церкви.
"Конечно, те ростки веры, которые он посадил здесь в Абхазии, выросли. Он освятил Абхазию своим словом и своим присутствием, и освящает, потому что, по преданию, здесь находятся его мощи. Не каждой стране так повезло, чтобы сам апостол Господа Иисуса Христа освятил землю. Двенадцать апостолов были распределены по странам, но именно в Абхазию к нам попал святой апостол Симон Кананит", - отметил игумен Игнатий.
Подробности слушайте в аудиофайле
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Согласно писанию, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.
Симон Кананит поселился в одном из гротов древнего Нового Афона, где молился Господу и проповедовал христианство. В наши дни это место ежегодно посещают тысячи паломников из России и православные жители Абхазии.
Миссия апостола в Абхазии продлилась недолго. Симон Кананит был убит на берегу реки Псырцха. Кто посмел отнять жизнь у проповедника, все еще доподлинно неизвестно. По одной из версий, Кананита казнили римские военные.