https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/igumen-o-simone-kananite-ne-kazhdoy-strane-povezlo-chtoby-apostol-khrista-osvyatil-zemlyu-1039217910.html

Игумен о Симоне Кананите: не каждой стране повезло, чтобы апостол Христа освятил землю

Игумен о Симоне Кананите: не каждой стране повезло, чтобы апостол Христа освятил землю

Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) в интервью радио Sputnik рассказал о значении святого Симона Кананита для... 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T12:48+0300

2022-05-23T12:48+0300

2022-05-23T16:34+0300

радио

подкасты

абхазия

церковь

каман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/17/1039217881_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_47bfc985662186073d030246e2d18672.jpg

Отец Игнатий о Симоне Каноните Отец Игнатий о Симоне Каноните

День памяти Святого великомученика, одного из апостолов Иисуса Христа отмечается в республике ежегодно 23 мая. В 2013 году эта дата в стране была объявлена праздничным выходным днем.Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) в интервью радио Sputnik отметил, что этот день является особенным в жизни церкви, в частности, в жизни абхазской православной церкви. Подробности слушайте в аудиофайле. Согласно писанию, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.Симон Кананит поселился в одном из гротов древнего Нового Афона, где молился Господу и проповедовал христианство. В наши дни это место ежегодно посещают тысячи паломников из России и православные жители Абхазии.Миссия апостола в Абхазии продлилась недолго. Симон Кананит был убит на берегу реки Псырцха. Кто посмел отнять жизнь у проповедника, все еще доподлинно неизвестно. По одной из версий, Кананита казнили римские военные.

абхазия

каман

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, абхазия, церковь, каман, аудио