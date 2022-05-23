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Проповедник и мученик: День памяти Святого апостола Симона Кананита
Проповедник и мученик: День памяти Святого апостола Симона Кананита
День памяти апостола Симона Кананита – один из наиболее значимых православных праздников в Абхазии. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T09:40+0300
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Православные Абхазии ежегодно 23 мая отмечают День памяти Святого апостола Симона Кананита. Во всех действующих храмах страны в этот праздничный день проводятся богослужения в честь одного из апостолов Иисуса Христа.Согласно преданиям, апостолы сына Божьего Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на земли абхазов в середине I века с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа.Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.Примерно в 55 году н. э. Святой Симон Кананит поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.
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Проповедник и мученик: День памяти Святого апостола Симона Кананита

09:40 23.05.2022
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День памяти апостола Симона Кананита – один из наиболее значимых православных праздников в Абхазии.
Православные Абхазии ежегодно 23 мая отмечают День памяти Святого апостола Симона Кананита. Во всех действующих храмах страны в этот праздничный день проводятся богослужения в честь одного из апостолов Иисуса Христа.
Согласно преданиям, апостолы сына Божьего Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на земли абхазов в середине I века с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа.
Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.
Примерно в 55 году н. э. Святой Симон Кананит поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.
В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Православные Абхазии 23 мая отмечают День памяти Святого апостола Симона Кананита.

Православные Абхазии 23 мая отмечают День памяти Святого апостола Симона Кананита. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Православные Абхазии 23 мая отмечают День памяти Святого апостола Симона Кананита.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Паломники круглый год посещают грот в урочище реки Псырцха вблизи Нового Афона, где жил и молился Симон Кананит.

Паломники круглый год посещают грот в урочище реки Псырцха вблизи Нового Афона, где жил и молился Симон Кананит. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Паломники круглый год посещают грот в урочище реки Псырцха вблизи Нового Афона, где жил и молился Симон Кананит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Симон Кананит был одним из 12 апостолов Иисуса Христа.

Симон Кананит был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Симон Кананит был одним из 12 апостолов Иисуса Христа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Симон Кананит вместе с Андреем Первозванным прибыли на территорию Абхазии в середине I века с вестью о воскрешении Иисуса Христа.

Симон Кананит вместе с Андреем Первозванным прибыли на территорию Абхазии в середине I века с вестью о воскрешении Иисуса Христа. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Симон Кананит вместе с Андреем Первозванным прибыли на территорию Абхазии в середине I века с вестью о воскрешении Иисуса Христа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Андрей Первозванный в Абхазии не остался и отправился проповедовать христианство вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит поселился в урочище реки Псырцха.

Андрей Первозванный в Абхазии не остался и отправился проповедовать христианство вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит поселился в урочище реки Псырцха. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Андрей Первозванный в Абхазии не остался и отправился проповедовать христианство вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит поселился в урочище реки Псырцха.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На камнях, лежащих у лобного места, где, по преданию, принял мученическую кончину Симон Кананит, видны красные пятна – христиане верят, что это капли крови, пролитые апостолом.

На камнях, лежащих у лобного места, где, по преданию, принял мученическую кончину Симон Кананит, видны красные пятна – христиане верят, что это капли крови, пролитые апостолом. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На камнях, лежащих у лобного места, где, по преданию, принял мученическую кончину Симон Кананит, видны красные пятна – христиане верят, что это капли крови, пролитые апостолом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Предание гласит, что еще в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.

Предание гласит, что еще в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предание гласит, что еще в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дорога к гроту ведет через живописные места с богатой растительностью.

Дорога к гроту ведет через живописные места с богатой растительностью. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дорога к гроту ведет через живописные места с богатой растительностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лестница, ведущая к гроту, вымощена камнем.

Лестница, ведущая к гроту, вымощена камнем. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лестница, ведущая к гроту, вымощена камнем.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лестница из каменных ступеней ведет прямо к келье Симона Кананита.

Лестница из каменных ступеней ведет прямо к келье Симона Кананита. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лестница из каменных ступеней ведет прямо к келье Симона Кананита.

© Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита в Абхазии ежегодно объявляют праздничным выходным днем.

День памяти Симона Кананита в Абхазии ежегодно объявляют праздничным выходным днем. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита в Абхазии ежегодно объявляют праздничным выходным днем.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Каменные ступени к гроту были выложены монахами Новоафонского монастыря в 1884 году, которые прорубили дверь в пещеру.

Каменные ступени к гроту были выложены монахами Новоафонского монастыря в 1884 году, которые прорубили дверь в пещеру. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каменные ступени к гроту были выложены монахами Новоафонского монастыря в 1884 году, которые прорубили дверь в пещеру.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В келье сохранились мозаичные иконы Иисуса Христа и Симона Кананита, выложенные русскими монахами Новоафонского монастыря в 1884 году.

В келье сохранились мозаичные иконы Иисуса Христа и Симона Кананита, выложенные русскими монахами Новоафонского монастыря в 1884 году. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В келье сохранились мозаичные иконы Иисуса Христа и Симона Кананита, выложенные русскими монахами Новоафонского монастыря в 1884 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тысячи местных жителей и туристов посещают грот-келью Симона Кананита для того, чтобы помолиться.

Тысячи местных жителей и туристов посещают грот-келью Симона Кананита для того, чтобы помолиться. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тысячи местных жителей и туристов посещают грот-келью Симона Кананита для того, чтобы помолиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Древний вход в келью представляет собой окно-дверь.

Древний вход в келью представляет собой окно-дверь. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Древний вход в келью представляет собой окно-дверь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время гонения на христиан Святой апостол Симон Кананит принял мученическую смерть на берегу реки Псырцха.

Во время гонения на христиан Святой апостол Симон Кананит принял мученическую смерть на берегу реки Псырцха. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время гонения на христиан Святой апостол Симон Кананит принял мученическую смерть на берегу реки Псырцха.

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