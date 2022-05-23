https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/propovednik-i-muchenik-den-pamyati-svyatogo-apostola-simona-kananita-1039144712.html

Проповедник и мученик: День памяти Святого апостола Симона Кананита

Проповедник и мученик: День памяти Святого апостола Симона Кананита

День памяти апостола Симона Кананита – один из наиболее значимых православных праздников в Абхазии. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T09:40+0300

2022-05-23T09:40+0300

2022-05-23T09:40+0300

в абхазии

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Православные Абхазии ежегодно 23 мая отмечают День памяти Святого апостола Симона Кананита. Во всех действующих храмах страны в этот праздничный день проводятся богослужения в честь одного из апостолов Иисуса Христа.Согласно преданиям, апостолы сына Божьего Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на земли абхазов в середине I века с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа.Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.Примерно в 55 году н. э. Святой Симон Кананит поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.

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