Проповедник и мученик: День памяти Святого апостола Симона Кананита

Православные Абхазии ежегодно 23 мая отмечают День памяти Святого апостола Симона Кананита. Во всех действующих храмах страны в этот праздничный день проводятся богослужения в честь одного из апостолов Иисуса Христа.Согласно преданиям, апостолы сына Божьего Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на земли абхазов в середине I века с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа.Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.Примерно в 55 году н. э. Святой Симон Кананит поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.
День памяти апостола Симона Кананита – один из наиболее значимых православных праздников в Абхазии.
Православные Абхазии ежегодно 23 мая отмечают День памяти Святого апостола Симона Кананита. Во всех действующих храмах страны в этот праздничный день проводятся богослужения в честь одного из апостолов Иисуса Христа.
Согласно преданиям, апостолы сына Божьего Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на земли абхазов в середине I века с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа.
Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.
Примерно в 55 году н. э. Святой Симон Кананит поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.
В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.