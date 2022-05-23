https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/takie-obstoyatelstva-shat-ipa-o-voprosakh-energeticheskoy-bezopasnosti-abkhazii--1039216015.html
Такие обстоятельства: Шат-ипа о вопросах энергетической безопасности Абхазии
Такие обстоятельства: Шат-ипа о вопросах энергетической безопасности Абхазии
Какие риски отмечают исследователи, говоря об энергетической безопасности страны, и какие пути преодоления этих рисков предлагают ученые, в эфире радио Sputnik... 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T11:15+0300
2022-05-23T11:15+0300
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Такие обстоятельства: Шат-ипа о вопросах энергетической безопасности Абхазии
Такие обстоятельства: Шат-ипа о вопросах энергетической безопасности Абхазии
Собеседник Sputnik обозначила риски, существующие в сфере энергетической безопасности Абхазии, рассказала на чем основаны выводы ученых. Шат-ипа также рассказала о том, что предлагают экономисты по вопросу майнинга.Сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа рассказала о предложениях института, где отражены первые шаги, которые помогут стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, проблемы энергетической отрасли в абхазии, аудио, подкасты энергетика
Такие обстоятельства: Шат-ипа о вопросах энергетической безопасности Абхазии
11:15 23.05.2022 (обновлено: 11:17 23.05.2022)
Какие риски отмечают исследователи, говоря об энергетической безопасности страны, и какие пути преодоления этих рисков предлагают ученые, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа.
Собеседник Sputnik обозначила риски, существующие в сфере энергетической безопасности Абхазии, рассказала на чем основаны выводы ученых. Шат-ипа также рассказала о том, что предлагают экономисты по вопросу майнинга.
Сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа рассказала о предложениях института, где отражены первые шаги, которые помогут стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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