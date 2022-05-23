https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/takie-obstoyatelstva-shat-ipa-o-voprosakh-energeticheskoy-bezopasnosti-abkhazii--1039216015.html

Такие обстоятельства: Шат-ипа о вопросах энергетической безопасности Абхазии

Такие обстоятельства: Шат-ипа о вопросах энергетической безопасности Абхазии

Какие риски отмечают исследователи, говоря об энергетической безопасности страны, и какие пути преодоления этих рисков предлагают ученые, в эфире радио Sputnik... 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T11:15+0300

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радио

такие обстоятельства

проблемы энергетической отрасли в абхазии

подкасты энергетика

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Такие обстоятельства: Шат-ипа о вопросах энергетической безопасности Абхазии Такие обстоятельства: Шат-ипа о вопросах энергетической безопасности Абхазии

Собеседник Sputnik обозначила риски, существующие в сфере энергетической безопасности Абхазии, рассказала на чем основаны выводы ученых. Шат-ипа также рассказала о том, что предлагают экономисты по вопросу майнинга.Сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа рассказала о предложениях института, где отражены первые шаги, которые помогут стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, проблемы энергетической отрасли в абхазии, аудио, подкасты энергетика