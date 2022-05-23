https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/volodin-nedruzhestvennym-stranam-pridetsya-kompensirovat-rossii-vred-ot-sanktsiy-1039221355.html

Володин: недружественным странам придется компенсировать России вред от санкций

Володин: недружественным странам придется компенсировать России вред от санкций

Страны Запада ввели новые экономические санкции против России на фоне проведения ею спецоперации на Украине. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T14:41+0300

2022-05-23T14:41+0300

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Недружественным странам придется компенсировать России вред, нанесенный санкциями, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин"Вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придется компенсировать", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что антироссийские санкции уже ударили по их инициаторам на примере значительно подорожавшего топлива в США, Канаде, ЕС, Британии и Австралии. "Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов", - пояснил Володин.Ряд стран Запада ввели новые экономические санкции против России из-за ситуации на Украине. Москва неоднократно предупреждала, что последствия антироссийских санкций почувствуют по всему миру. В частности, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что изоляция РФ приведет к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/ot-rossii-trebuyut-kormit-ves-mir-besplatno-1039215589.html

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россия, сша, ес, топливо, санкции, новости, вячеслав володин