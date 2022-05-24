Альштейн об оспе обезьян: вирус не приспособлен, чтобы вызвать тяжелую эпидемию

"Оспа обезьян известна достаточно давно, вирус был выделен в 1958 году. Этот вирус очень похож на вирус натуральной оспы человека, который был искоренен в 1977 году. Он способен взывать у человека заболевание, которое называют оспой обезьян. Когда этот вирус переходит от животных на человека, заболевание протекает тяжело и очень похоже на настоящую натуральную оспу по клинике, и дает заметную летальность от 1 до 10 процентов. Заболевание способно передаваться от человека к человеку. Но для этого вируса характерно, что его инфекционность для человека не слишком высока, требуется длительный контакт с заболевшим человеком. И при переходе от человека к человеку заразность этого вируса и патогенность снижается. В результате – эпидемии никогда не образовывались. Возникали вспышки. По своей биологии этот вирус не приспособлен к тому, чтобы вызвать тяжелую эпидемию", – рассказал ученый.