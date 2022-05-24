https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/alshteyn-ob-ospe-obezyan-virus-ne-prisposoblen-chtoby-vyzvat-tyazheluyu-epidemiyu--1039217332.html
Альштейн об оспе обезьян: вирус не приспособлен, чтобы вызвать тяжелую эпидемию
Альштейн об оспе обезьян: вирус не приспособлен, чтобы вызвать тяжелую эпидемию
Случаи заражения оспой обезьян зарегистрированы в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T10:28+0300
2022-05-24T10:28+0300
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Альштейн об оспе обезьян: вирус не приспособлен, чтобы вызвать тяжелую эпидемию
Альштейн об оспе обезьян: вирус не приспособлен, чтобы вызвать тяжелую эпидемию
Случаи заражения оспой обезьян зарегистрированы в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.По состоянию на субботу, 21 мая, ВОЗ располагала данными о 92 лабораторно подтвержденных случаях заболевания из 12 неэндемичных стран-участниц организации. Еще 28 случаев пока расследуются.Отмечается, что болезнь пока не приводила к летальным исходам, а все зарегистрированные случаи заражения не связаны с поездками в эндемичные районы.Насколько вероятно проникновение вируса оспы обезьян на территорию России, может ли этот вирус развиться до размеров пандемии, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал известный российский вирусолог, научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Подробности слушайте в аудиофайле. Симптомы оспы обезьян, как правило, проходят в течение нескольких недель, но в отдельных случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения на сегодня выявлены в ряде европейских стран, а также Канаде и Австралии.
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подкасты, воз, россия, аудио
Случаи заражения оспой обезьян зарегистрированы в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
По состоянию на субботу, 21 мая, ВОЗ располагала данными о 92 лабораторно подтвержденных случаях заболевания из 12 неэндемичных стран-участниц организации. Еще 28 случаев пока расследуются.
Отмечается, что болезнь пока не приводила к летальным исходам, а все зарегистрированные случаи заражения не связаны с поездками в эндемичные районы.
Насколько вероятно проникновение вируса оспы обезьян на территорию России, может ли этот вирус развиться до размеров пандемии, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал известный российский вирусолог, научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Оспа обезьян известна достаточно давно, вирус был выделен в 1958 году. Этот вирус очень похож на вирус натуральной оспы человека, который был искоренен в 1977 году. Он способен взывать у человека заболевание, которое называют оспой обезьян. Когда этот вирус переходит от животных на человека, заболевание протекает тяжело и очень похоже на настоящую натуральную оспу по клинике, и дает заметную летальность от 1 до 10 процентов. Заболевание способно передаваться от человека к человеку. Но для этого вируса характерно, что его инфекционность для человека не слишком высока, требуется длительный контакт с заболевшим человеком. И при переходе от человека к человеку заразность этого вируса и патогенность снижается. В результате – эпидемии никогда не образовывались. Возникали вспышки. По своей биологии этот вирус не приспособлен к тому, чтобы вызвать тяжелую эпидемию", – рассказал ученый.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Симптомы оспы обезьян, как правило, проходят в течение нескольких недель, но в отдельных случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения на сегодня выявлены в ряде европейских стран, а также Канаде и Австралии.